Nova protesta a Sant Hilari Sacalm per la pujada de les tarifes de l'aigua
En una protesta massiva es van denunciar els increments sota el lema "L'Aigua ens Ofega"
Veïns de Sant Hilari Sacalm es van tornar a manifestar ahir pels carrers en protesta per la pujada de les tarifes aprovades per l'Ajuntament. La plataforma creada per abordar la problemàtica, en Defensa de l'Aigua, està recollint signatures que entregarà a l'Ajuntament. Denuncien la puja que en alguns casos supera el 300%.
La població va omplir massivament els carrers del municipi rere la pancarta "L'Aigua ens Ofega", i va reclamar també la dimissió de l'alcalde, Jordi Rotllant, arran del procés de municipalització de l'aigua que s'ha aplicat al municipi i que, de moment, ha comportat un increment de tarifes.
La Plataforma en Defensa de l'Aigua s'ha creat amb l'impuls de múltiples comerços del municipi, amb la vocació de denunciar aquestes pujades injustificades en el rebut de l'aigua i per exigir transparència absoluta a l'Ajuntament en tot aquest procés.
La Plataforma està recollint firmes dels veïns per donar suport a un manifest que reivindica, entre altres punts, una nova regulació de les tarifes, justa i equilibrada, així com que, transitòriament, se segueixin aplicant les tarifes anteriors.
Fins a mig miler de persones també es van manifestar en la primera protesta el passat 27 d'octubre.
El govern admet errors
L'alcalde va reconèixer llavors que hi havia hagut errors en l'augment de les tarifes d'un servei que s'ha municipalitzat recentment i va explicar que el consistori intentarà aplicar un model progressiu per suavitzar l'augment.
En concret es tracta de dos errors, va apuntar l'Ajuntament. D'una banda, el càlcul que van fer per les llars i que ha suposat un increment "de cop" de la factura. Per això, Rotllant va dir que aplicaran un nou sistema per "esponjar" l'increment, encara que impliqui una demora de les inversions previstes.
Rotllant va reconèixer que la nova empresa municipal, Aigües de Sacalm, va qualificar els comerços petits del poble com a industrials i això els ha repercutit amb un rebut molt més alt de l'esperat. Una errada que s'esperava esmenar.
