El Suprem confirma 15 anys de presó a l'autor de la coça mortal en una discoteca Lloret
Rassoul Bissoultanov està evadit de la justícia
El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la pena de 15 anys de presó que l'Audiència de Girona va imposar a l'acusat de matar un turista italià d'una coça al cap a la discoteca St. Trop de Lloret de Mar la matinada del 12 d'agost del 2017. La sentència, que també avala la resolució del TSJC, ha desestimat tots els recursos; tant el de la defensa, que negava l'assassinat i sol·licitava una condemna per lesions en concurs amb homicidi imprudent, com el de l'acusació particular, que reclamava que s'elevés la pena. El condemnat, Rassoul Bissoultanov, va fugir de la justícia. Poc després de la condemna, el 13 de juliol del 2022 no es va presentar a la vista convocada per resoldre si havia d'ingressar de nou a presó.
El crim a la discoteca St. Trop de Lloret de Mar, on Rassoul Bissoultanov va matar el turista italià d'una coça al cap, va tenir lloc la matinada del 12 d'agost del 2017. A principis de juliol del 2022, la secció quarta de l'Audiència de Girona va condemnar l'acusat a 15 anys de presó per assassinat. Ho va fer a partir del veredicte del jurat, que per set vots a dos, va considerar provat que Bissoultanov va clavar la puntada de peu mortal a la víctima a traïció, aprofitant que era a terra i no es podia defensar.
Tant la defensa com les acusacions van presentar recurs davant el TSJC. L'advocat del condemnat negava l'assassinat, considerava que el veredicte era "il·lògic" i reclamava que el TSJC revoqués la sentència de l'Audiència i condemnés Bissoultanov per lesions en concurs amb un homicidi imprudent. L'acusació particular, per contra, reclamava una condemna més alta i qüestionava que se li hagués imposat la pena mínima per assassinat.
El TSJC va desestimar tots els arguments, i tant la defensa com la família de la víctima van presentar recurs al Tribunal Suprem, que ara ha dictat sentència. La resolució avala tant la sentència de l'Audiència de Girona com la del TSJC i desestima les pretensions de les parts. El Suprem descarta que el raonament del jurat popular fos "il·lògic" i resol que hi ha proves que acrediten que va ser un assassinat perquè l'atac va ser a traïció.
En aquest sentit, el Suprem assenyala que l'atac va tenir "dues seqüències", una primera agressió que va fer caure la víctima a terra i una segona, que va ser la que va acabar amb la seva vida. Bissoultanov va clavar "forta coça al cap", conclou el TS, quan la víctima "ja estava atordida com a conseqüència del cop previ rebut així com la ingesta d'alcohol". "Això va crear una òbvia situació d'inferioritat i indefensió", indica la sentència que afegeix que això, sumat al fet que el segon atac va ser per sorpresa i quan la víctima intentava aixecar-se de terra i estava mirat cap a un altre costat, va provocar que tingués anul·lades les capacitats de defensa.
El condemnat fuig
L'Audiència de Girona va dictar sentència a principis de juliol del 2022 i va assenyalar per al dia 13 del mateix mes una vista per resoldre si Bissoultanov, que és d'origen txetxè i fins aleshores estava en llibertat perquè havia complert el temps màxim en preventiva, ingressava de nou a presó fins que la sentència fos ferma. El processat, però, no va comparèixer i va fugir de la justícia. Fonts del cas confirmen que continua estant evadit en l'actualitat, més de tres anys després de la condemna.
