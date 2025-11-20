Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Desmantellen un narcopís a Blanes després de queixes veïnals i hi troben droga i 12.000 euros en efectiu

Els Mossos detenen un home amb antecedents i denuncien també la seva mare, que convivía amb ell al domicili

Agents recomptant els diners en efectiu que hi havia al narcopís de Blanes. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Eva Batlle

Blanes

Els Mossos d’Esquadra han desmantellat un narcopís a Blanes després que diversos veïns alertessin que al pis s’hi venia droga, tant a menors com a adults.

Arran de les queixes, agents de la comissaria de Blanes van iniciar vigilàncies al voltant d’un bloc de pisos del carrer Pirineus. Van poder constatar un moviment constant de persones que entraven i sortien del domicili i, fins i tot, van interceptar diversos individus que portaven substàncies estupefaents.

Un cop obtinguda l’autorització judicial, el dia 17 de novembre a primera hora del matí els Mossos van accedir al pis. A l’interior hi van localitzar 12,3 grams de marihuana, 212 grams d’haixix i dues dosis de cocaïna, drogues valorades en uns 1.500 euros al mercat negre. També hi van trobar gairebé 12.000 euros en efectiu, en bitllets fraccionats, informa el cos policial.

Una balança i haixix al narcopís de Blanes

Una balança i haixix al narcopís de Blanes / Mossos d'Esquadra

Els agents van detenir un home de 50 anys, amb antecedents policials, per un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. A més, van denunciar penalment la seva mare, de 69 anys, que convivia amb ell al domicili, mentre s’investiga quin grau de coneixement o implicació tenia en l’activitat il·lícita.

TEMES

