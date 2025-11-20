Desmantellen un narcopís a Blanes després de queixes veïnals i hi troben droga i 12.000 euros en efectiu
Els Mossos detenen un home amb antecedents i denuncien també la seva mare, que convivía amb ell al domicili
Els Mossos d’Esquadra han desmantellat un narcopís a Blanes després que diversos veïns alertessin que al pis s’hi venia droga, tant a menors com a adults.
Arran de les queixes, agents de la comissaria de Blanes van iniciar vigilàncies al voltant d’un bloc de pisos del carrer Pirineus. Van poder constatar un moviment constant de persones que entraven i sortien del domicili i, fins i tot, van interceptar diversos individus que portaven substàncies estupefaents.
Un cop obtinguda l’autorització judicial, el dia 17 de novembre a primera hora del matí els Mossos van accedir al pis. A l’interior hi van localitzar 12,3 grams de marihuana, 212 grams d’haixix i dues dosis de cocaïna, drogues valorades en uns 1.500 euros al mercat negre. També hi van trobar gairebé 12.000 euros en efectiu, en bitllets fraccionats, informa el cos policial.
Els agents van detenir un home de 50 anys, amb antecedents policials, per un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. A més, van denunciar penalment la seva mare, de 69 anys, que convivia amb ell al domicili, mentre s’investiga quin grau de coneixement o implicació tenia en l’activitat il·lícita.
