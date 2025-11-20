Detenen dues persones per cultivar 1.828 plantes de marihuana a Tossa de Mar
Els Mossos d'Esquadra no descarten més detencions
Els Mossos d'Esquadrahan detingut dues persones a Tossa de Mar per cultivar 1.828 plantes de marihuana, segons ha avançat 'Cadena Ser Ràdio Girona'. Els agents han entrat en un habitatge a primera hora d'aquest dijous on han trobat una part del cultiu (798 plantes) i han detingut un home de 42 anys i una dona de 36 com a responsables de la plantació. L'operatiu ha seguit amb l'entrada a un terreny que hi ha al costat de l'habitatge amb dues edificacions més. En cada una també hi havia plantes de marihuana. Concretament, 444 en una d'elles i 586 en l'altra. Ara, els Mossos d'Esquadra no descarten més detencions.
L'operatiu policial a Tossa de Mar ha arrencat a primera hora del matí d'aquest dijous després que els agents fes setmanes que investigaven el cas d'una possible plantació. Quan han entrat dins de l'habitatge, els agents han trobat que hi havia 798 plantes a l'interior. També hi havia aparells de climatització per afavorir el creixement de les plantes i 9.500 euros en efectiu.
Davant de l'evidència, els agents han detingut un home de 42 anys i una dona de 36 que hi havia dins de l'habitatge per un delicte contra la salut pública. El detingut tenia antecedents.
A continuació, els agents s'han desplaçat fins a una parcel·la propera a l'habitatge on hi havia dues edificacions més. A dins hi havia més plantes de marihuana (444 i 586) i també un conjunt d'equipament per fomentar el creixement de les plantes. En total, els Mossos d'Esquadra han desmantellat 1.828 plantes, a banda de tots els aparells climatitzadors. Els agents també consideren els detinguts autors d'un delicte contra el fluid elèctric.
