El nou centre de dia de Breda vol donar resposta a l'augment de l'envelliment
La consellera de Drets Socials i Inclusió fa una visita inaugural al Servei d’Atenció Integral en l’Àmbit Rural, que es posarà en marxa aquest gener
El futur Servei d’Atenció Integral en l’Àmbit Rural (SAIAR) de Breda, que entrarà en funcionament al gener, pretén reforçar l’atenció a la gent gran dels pobles dels voltants i donar resposta al repte de l’envelliment de la població. Aquest dijous a la tarda, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha fet una visita inaugural a les instal·lacions, situades a l’espai que ocupava el centre de dia del municipi.
“La nostra societat és cada vegada més longeva, però el repte no és només quant vivim, sinó com vivim. L’obertura del SAIAR vol donar resposta al repte de l'envelliment i millorar la qualitat dels serveis públics”, ha afirmat la consellera. Martínez Bravo ha destacat també que el Parlament ha aprovat aquesta setmana la Llei d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya, un pas clau cap a un model de cures basat en la proximitat, l’autonomia i l’envelliment actiu.
Els SAIAR són serveis diürns dissenyats per atendre les necessitats assistencials de la gent gran i les seves famílies en comarques amb baixa densitat de població, elevada taxa d’envelliment i municipis petits i dispersos, on l’accés a serveis és més complicat. L’objectiu és que les persones grans puguin viure a casa seva el màxim temps possible, amb suport adequat.
El centre de Breda comptarà amb 25 places, de les quals 20 estaran reservades per a persones amb grau de dependència reconegut, amb el cost d’aquestes places assumit pel Departament de Drets Socials i Inclusió a través d’un conveni amb l’Ajuntament. Aquest acord es signarà abans que acabi l’any. L’Ajuntament ha finançat les obres d’adaptació i el material necessari, mentre que la Diputació de Girona ha contribuït amb fons europeus per instal·lar plaques solars. “Aquesta col·laboració és una mostra del compromís de tots els agents implicats amb les persones grans que necessiten una atenció continuada i integral”, ha afegit Martínez Bravo.
Característiques del servei
El SAIAR de Breda obrirà de dilluns a divendres, de 9 a 19 hores, oferint estades de 4 o 8 hores que inclouen els àpats. Les activitats s’organitzen en tres àmbits: atenció personal (tallers d’estimulació cognitiva, activitat física, fisioteràpia i dinamització sociocultural), atenció a la família (formació i suport a cuidadors) i atenció a l’entorn i accessibilitat (servei d’ajudes tècniques).
Durant la visita, Martínez Bravo ha estat acompanyada per Josep Maria Vidal Vidal, president de SUMAR Acció Social; Olga Soler Cors, cap de servei de l’àrea d’envelliment actiu de l’empresa que gestionarà el centre; David Àlvarez Carreño, director dels Serveis Territorials de Drets Socials a Girona; així com per l’alcalde de Breda, Dídac Manresa Molins, i membres del consistori.
Segons dades del municipi, el 22,31% dels habitants de Breda tenen 65 anys o més, i d’aquests, el 24,32% tenen més de 85 anys, una xifra que reforça la necessitat d’aquest tipus de serveis.
