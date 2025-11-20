Un projecte de la Corporació de Salut de la Selva redueix un 40% els reingressos en persones fràgils
S’ha portat a terme un assaig clínic amb prop de 200 pacients que demostra millores importants en el benestar emocional i també en el seguiment dels tractaments prescrits
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS) ha presentat els resultats del Reforça’t, un programa pioner que ha aconseguit reduir en un 40% els reingressos hospitalaris en pacients crònics fràgils amb patologia cardiorespiratòria durant els primers 30 dies posteriors a l’alta. L’assaig clínic, realitzat amb prop de 200 participants, també evidencia millores significatives en la funcionalitat, el benestar emocional i el seguiment dels tractaments prescrits.
L’estudi, de sis mesos de durada, s’ha dut a terme com un assaig clínic controlat i aleatoritzat amb una mostra de 178 persones de 65 anys o més: 90 integrades al programa Reforça’t i 88 amb l’atenció habitual (grup de control). En el grup s’han produït vuit reingressos, mentre que se n’han registrat tretze en el grup de control. Aquestes dades mostren una reducció del 40% dels reingressos entre les persones participants en el programa.
Per altra banda, els pacients del programa han millorat un 71% la seva funcionalitat —recuperació física i d’autonomia per continuar amb les activitats diàries—, han incrementat l’adherència terapèutica en un 26%, és a dir, els pacients han seguit de manera més contínua i correcta el tractament prescrit, gràcies al seguiment i l’acompanyament de l’equip professional i han experimentat una millora del benestar emocional del 72% en comparació amb els pacients que no han format part del programa.
Equip de diversos professionals
L’equip està format per diferents professionals: infermeria, auxiliar d’infermeria, fisioteràpia, treball social i farmàcia, que es coordinen entre sí per garantir una atenció integral i ajustada a les necessitats de cada persona. La telemonitorització s’articula a través de la plataforma BC Home® de Better Care, que permet fer un seguiment a distància de les constants vitals del pacient, així com recollir dades des del seu domicili sobre la seva experiència i altres resultats reportats pels propis usuaris (PROMs i PREMs). Aquesta solució tecnològica facilita una atenció continua i proactiva, i permet detectar de manera precoç possibles descompensacions.
Així mateix el programa també inclou la revisió completa per part del farmacèutic amb coordinació del professional de medicina d’atenció primària del tractament prescrit (conciliació terapèutica), exercicis de rehabilitació a domicili adaptats a cada usuari, i una valoració social i un suport emocional orientats a millorar l’experiència tant dels pacients com de les persones cuidadores.
Aquesta iniciativa s’ha desenvolupat en el marc del Programa Transforma i del Hub d’Innovació Social i Sanitària (HiSS), dins de la segona crida “Alternatives comunitàries a la institucionalització” i s’ha demostrat que és un model efectiu d’atenció integrada i continuïtat assistencial segons afirmen des de la Corporació.
