Detecten una fuita de monòxid de carboni en dues calderes d'un hotel de Lloret de Mar

No es van haver de lamentar ferits

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu / Diari de Girona

Eva Batlle

Lloret de Mar

Una fuita de monòxid de carboni va obligar aquest dilluns a la nit a mobilitzar els Bombers fins a un hotel de Lloret de Mar. L’avís es va rebre cap a un quart de dotze de la nit de dijous a través del telèfon d’emergències 112 on se'ls alertava de pudor de gas a la zona del restaurant i la cuina. En el moment dels fets hi havia 400 persones a l'establiment i segons els Bombers, no es van haver de desallotjar.

Tres dotacions es van desplaçar fins a l'establiment del carrer Francesc Cambó i en arribar van efectuar diverses lectures a la zona i van detectar concentracions de monòxid i no de gas natural tant a la planta baixa com al soterrani. Van anar en aquesta zona i van trobar la sala de calderes de l’establiment.

Mala combustió

Després d’inspeccionar la instal·lació, els equips van comprovar que una de les tres de les calderes funcionava correctament i la van mantenir operativa, mentre que la resta va quedar fora de servei perquè presentaven una mala combustió i les van deixar apagades a l’espera d’una revisió tècnica. La pudor que sentien a l'hotel era perquè es filtrava el monòxid pels conductores de climatizació, apunten els Bombers.

No es va registrar cap afectació personal, i el servei va quedar pendent d’una inspecció posterior per part dels tècnics de manteniment.

