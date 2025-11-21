Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un intoxicat per monòxid en una casa de Sant Hilari per l'ús d’un fogonet de butà

El SEM l'ha evacuat ferit de poca gravetat a l'hospital Santa Caterina de Salt

Imatge d'arxiu de camions de Bombers

Imatge d'arxiu de camions de Bombers / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Eva Batlle

Sant Hilari Sacalm

Un home ha resultat intoxicat per monòxid de carboni aquest divendres en una casa de Sant Hilari Sacalm a causa de l’ús d’un fogonet de butà. El succés s’ha desencadenat després que el 112 rebés l’avís d’un home que presentava dolor toràcic.

Fins al pis, situat al passeig del 14 d’Abril, s’hi ha desplaçat una unitat del SEM, que en arribar ha efectuat lectures de monòxid i ha confirmat nivells positius del gas. Davant la situació, s’ha activat els Bombers, que han mobilitzat dues dotacions fins a l’habitatge.

Un cop a l’interior, els Bombers han localitzat dues bombones de butà connectades a un fogonet, han tallat el subministrament i han retirat les bombones a l’exterior per garantir la seguretat. El SEM ha atès l’afectat, un home de 46 anys, per intoxicació per monòxid i l’ha traslladat en estat menys greu a l’hospital Santa Caterina de Salt, segons han informat els Bombers.

TEMES

