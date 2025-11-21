Un intoxicat per monòxid en una casa de Sant Hilari per l'ús d’un fogonet de butà
El SEM l'ha evacuat ferit de poca gravetat a l'hospital Santa Caterina de Salt
Un home ha resultat intoxicat per monòxid de carboni aquest divendres en una casa de Sant Hilari Sacalm a causa de l’ús d’un fogonet de butà. El succés s’ha desencadenat després que el 112 rebés l’avís d’un home que presentava dolor toràcic.
Fins al pis, situat al passeig del 14 d’Abril, s’hi ha desplaçat una unitat del SEM, que en arribar ha efectuat lectures de monòxid i ha confirmat nivells positius del gas. Davant la situació, s’ha activat els Bombers, que han mobilitzat dues dotacions fins a l’habitatge.
Un cop a l’interior, els Bombers han localitzat dues bombones de butà connectades a un fogonet, han tallat el subministrament i han retirat les bombones a l’exterior per garantir la seguretat. El SEM ha atès l’afectat, un home de 46 anys, per intoxicació per monòxid i l’ha traslladat en estat menys greu a l’hospital Santa Caterina de Salt, segons han informat els Bombers.
- Xollo fiscal: el nou criteri d’Hisenda que permet deduir la hipoteca a la Renda fins i tot si ja has venut la casa
- La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
- Sandra Guitart: «A la primera festa van venir tres o quatre nois, no sé si eren gais»
- Alerta per nevades a cotes baixes a l'Empordà fins dissabte
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- La cadena de botigues 'low cost' Action aterra a Banyoles
- Adeu a l'illa de la cuina: ja està passada de moda