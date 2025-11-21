L'Audiència condemna a sis anys de presó a un dels acusats d'intentar matar un jove a Santa Coloma però descarta l'agreujant racista
El tribunal absol els altres dos acusats perquè no queda acreditat que participessin en les ganivetades.
L’Audiència Provincial de Girona ha condemnat un dels acusats d’intentar matar un jove a Santa Coloma de Farners, descartant l’agreujant de motivació racista. Se li imposen sis anys de presó per un delicte d’assassinat en grau de temptativa, amb atenuants de trastorn mental lleu, agreujat per consum de substàncies i reparació del dany, ja que la família de l’acusat va abonar 17.600 euros abans del judici. També se l’obliga a pagar una multa de 600 euros per un delicte lleu de lesions a una altra víctima, pels fets ocorreguts la nit del 24 de setembre de 2022, durant la festa major de Santa Coloma de Farners. En concepte de responsabilitat civil, el condemanat haurà d'indemnitzar la víctima de l'apunyalament amb 28.875 euros i el ferit amb 1.400 euros. L’acusació particular, exercida pel lletrat Benet Salellas, ha anunciat que recorrerà la sentència.
Els tres acusats van coincidir a la zona del pavelló amb un altre grup de joves, que provenien de la localitat d’Arbúcies i es va produir un enfrontament que va acabar amb un dels joves apunyalat i ferit molt greu. El judici es va celebrar a principis de novembre i va quedar vist per a sentència el dia 14. La fiscalia i l’acusació particular van mantenir les penes més altes, mentre que les defenses van oferir relats divergents i es van desmarcar tant de la motivació racista com de la participació col·lectiva en l’agressió.
La sentència conclou que el condemnat va apunyalar la víctima principal amb "traïdoria sobtada", posant-la en "risc vital extrem", i que també va causar un tall a una altra persona. En canvi, s’absolen els altres dos acusats, ja que no es pot acreditar la seva participació en les ganivetades ni que actuessin de manera coordinada amb el condemnat.
Insults racistes "inicials"
Pel que fa a l’agreujant de motivació discriminatòria, els magistrats consideren que, tot i que hi va haver insults racistes inicials, aquests provenien d’un altre acusat que no va participar en l’apunyalament i que tenia una "polarització acreditada". En concret, va dir "traïdora" a una noia de l'altre grup que era parella d'un noi a qui va dir l'insult "puto negro" i a un altre noi, "negrito". Aquest, segons l’informe dels Mossos d’Esquadra, duia una samarreta en el moment dels fets amb la inscripció “White Guetto, NACIONAL, Revolucionarios”, juntament amb l’anagrama de la “garra hispànica”. Una samarreta es pot adquirir en webs especialitzades en simbologia d’extrema dreta, igual que l’anagrama que portava, destaca el text judicial.
La sentència afirma però que no hi ha proves que el condemnat actués per odi racial i que tampoc hi ha indicis de motivacions ideològiques, d’odi o vinculades a grups radicals i també recorda que "no es trobava al lloc dels fets" quan es van procedir als insults inicials i que ell va anar a calmar la situació. Afegeix que “no hi ha indicis de cap animadversió prèvia ni d’una motivació relacionada amb l’origen de la víctima”. A partir d'aquí va començar l'enfrontament i el condemnat va treure un ganivet.
"Ànim de matar"
La sentència conclou que el condemnat va clavar dues ganivetades a la víctima principal: una al pit, provocant hemotòrax i lesions greus a la musculatura pectoral, i una altra a l’abdomen, amb perforació intestinal i evisceració. Els forenses van considerar que les lesions el situaven en un altíssim risc vital. També es dona per provat que va causar un tall de cinc centímetres al braç d’un altre jove. Els magistrats entenen que l’atac evidenciava ànim de matar (animus necandi) i que la víctima només va sobreviure gràcies a l’actuació mèdica d’urgència, qualificant els fets com a assassinat en grau de temptativa. De fet, el tribunal també assegura que el condemnat no es pot emparar amb la legítima defensa i en la sentència es recull que "el fet d'etzibar dues punyalades, essent la primera d'elles al pit, comporta a concloure, a part de l'indicat amb anterioritat, que automàticament la segona ganivetada quedi exclosa d'una possible legítima defensa".
Recorreran la sentència
L’acusació particular, exercida pel lletrat Benet Salellas, sostenia que els fets constituïen un delicte d’assassinat en grau de temptativa perquè l’atac amb la navalla es va produir a traïció, sense capacitat de defensa per part de la víctima, i a més amb l’agreujant de motius discriminatoris per raó de raça i origen. També atribuïa als tres processats un delicte lleu de lesions per les ferides al segon jove. Per tot plegat, Salellas reclamava per a cadascun d’ells 14 anys, 11 mesos i 29 dies de presó i una multa de 1.350 euros. Mentre que la Fiscalia, considerava que va ser un intent d'homicidi amb agreujants d'abús de superioritat i motiu discriminatori i sol·licita 9 anys i 11 mesos de presó per a cadascun. En coneixer-se la sentència, l'advocat Benet Salellas, que exercia l'acusació particular ha assegurat que recorrerà la decisió judicial.
