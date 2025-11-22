Una detenció en el dispositiu policial conjunt a Santa Coloma de Farners
L'operatiu, desplegat a la plaça Sant Sebastià, inclou 31 identificacions, cinc citacions, diverses actes administratives i la intervenció de quatre armes blanques
Redacció
La Policia Local de Santa Coloma de Farners, els Mossos d’Esquadra i el Cos Nacional de Policia han dut a terme aquesta passada nit un dispositiu conjunt arran de les queixes recurrents de veïns i comerciants per molèsties i aldarulls a la zona de la plaça Sant Sebastià.
Aquesta actuació és fruit de la reunió de coordinació entre els diversos cossos policials que es va celebrar recentment a l’Ajuntament, amb l’objectiu d’enfortir les estratègies de col·laboració i donar una resposta més eficaç a les problemàtiques de seguretat al municipi.
Durant el dispositiu es va procedir a l’entrada i inspecció de dos locals, i es van identificar 31 persones. D’aquestes, 5 han estat citades per comparèixer davant les dependències de la Policia Nacional; una persona va ser detinguda per un presumpte delicte de falsificació documental; es van aixecar 3 actes administratives per tinença de substàncies estupefaents i 2 actes per tinença d’armes blanques, amb un total de 4 armes intervingudes.
"L’actuació respon a la voluntat de garantir la convivència veïnal i la seguretat a l’espai públic, reforçant la cooperació entre els cossos policials amb presència al municipi", segons un comunicat.
Les tres forces de seguretat han reafirmat el seu compromís de continuar impulsant actuacions preventives i de control a la zona amb la finalitat d’assegurar la seguretat i la convivència per a tota la ciutadania.
