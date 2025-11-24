Desmantellen un cultiu de marihuana amb 408 plantes a Hostalric
La Guàrdia Civil i la Policia Local detenen una persona d'origen albanès
La Guàrdia Civil i la Policia Local d'Hostalric han desmantellat una plantació de marihuana que hi havia a Mas Ciurana, una antiga casa vinculada a Renfe. Es tracta d'una parcel·la amb 7.706 metres quadrats on hi ha un edifici principal i dues estructures annexes abandonades. A l'interior de l'edifici hi havia 408 plantes de marihuana tot i l'estat ruïnós de la parcel·la, que suposava un risc entrar-hi. A més, plantejava diverses opcions per escapar-se per als responsables, ja que l'edifici està envoltat per massa forestal. A dins, però, van trobar-hi un home de 31 anys que va acabar detingut per un delicte contra la salut pública.
L'actuació policial es va fer el 18 de novembre com a part de l'operació 'Greentrail', centrada en investigar un delicte contra la salut pública. Aquesta investigació va portar als agents dels dos cossos fins a Mas Ciurana. Després d'aconseguir l'autorització judicial per entrar a la parcel·la, també van demanar l'acompanyament de tècnics d'Endesa per desmantellar l'edifici principal.
A dins hi havia un cultiu molt sofisticat que estava totalment equipat per garantir el creixement de les 408 plantes de marihuana que hi havia plantades. En aquesta intervenció, la policia va localitzar un home de 31 anys com a responsable del cultiu i per això va quedar detingut per un delicte contra la salut pública i un altre per frau del fluid elèctric, ja que hi havia diverses connexions il·legals a la xarxa per alimentar tota la plantació.
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica
- Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar com a menor estranger no acompanyat
- Alerta urgent de l’AESAN per aquests dolços molt comuns als supermercats: Si en tens a casa, llençals
- Un jutjat obliga l’Ajuntament de Girona a tornar a tancar el «triangle del Ter»
- Forta presència policial a la plaça del Vi de Girona per una doble concentració
- Un japonès aconsegueix estalviar 400.000 euros amb aquests canvis d'hàbits
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»