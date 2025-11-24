Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Desmantellen un cultiu de marihuana amb 408 plantes a Hostalric

La Guàrdia Civil i la Policia Local detenen una persona d'origen albanès

Actuació per desmantellar una plantació a Hostalric

Actuació per desmantellar una plantació a Hostalric / Guàrdia Civil

ACN

ACN

Hostalric

La Guàrdia Civil i la Policia Local d'Hostalric han desmantellat una plantació de marihuana que hi havia a Mas Ciurana, una antiga casa vinculada a Renfe. Es tracta d'una parcel·la amb 7.706 metres quadrats on hi ha un edifici principal i dues estructures annexes abandonades. A l'interior de l'edifici hi havia 408 plantes de marihuana tot i l'estat ruïnós de la parcel·la, que suposava un risc entrar-hi. A més, plantejava diverses opcions per escapar-se per als responsables, ja que l'edifici està envoltat per massa forestal. A dins, però, van trobar-hi un home de 31 anys que va acabar detingut per un delicte contra la salut pública.

L'actuació policial es va fer el 18 de novembre com a part de l'operació 'Greentrail', centrada en investigar un delicte contra la salut pública. Aquesta investigació va portar als agents dels dos cossos fins a Mas Ciurana. Després d'aconseguir l'autorització judicial per entrar a la parcel·la, també van demanar l'acompanyament de tècnics d'Endesa per desmantellar l'edifici principal.

A dins hi havia un cultiu molt sofisticat que estava totalment equipat per garantir el creixement de les 408 plantes de marihuana que hi havia plantades. En aquesta intervenció, la policia va localitzar un home de 31 anys com a responsable del cultiu i per això va quedar detingut per un delicte contra la salut pública i un altre per frau del fluid elèctric, ja que hi havia diverses connexions il·legals a la xarxa per alimentar tota la plantació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents