Detenen nou joves i un menor per apallissar una persona arran d'una discussió de trànsit a Blanes
El grup va perseguir la víctima i la va agredir amb puntades de peu i cops de puny
Els Mossos d'Esquadra van detenir, el matí del 18 de novembre a Blanes, nou joves, d’entre 18 i 23 anys, i un menor d’edat com a presumptes autors d’un delicte de lesions.
Els fets van tenir lloc el dia 8 de novembre a Blanes, cap a les cinc de la tarda, quan la víctima i dos acompanyants travessaven un pas de vianants. Dos cotxes van passar a gran velocitat sense aturar-se, fet que la víctima els hi va recriminar. Tot seguit, els deu ocupants dels turismes van baixar, van perseguir la víctima uns metres i la van agredir, amb puntades de peu i cops de puny.
La Policia Local de Blanes va rebre l’avís alertant que s’estava produint una agressió entre diverses persones a la zona del passeig de Dintre. Diverses patrulles de la Policia Local de Blanes, amb el suport de patrulles dels Mossos d’Esquadra, es van desplaçar fins al lloc dels fets.
La víctima va ser atesa en el mateix lloc pel Sistema d’Emergències Mèdiques. D’entrada les lesions semblaven lleus, però posteriorment, després d’una primera valoració a l’Hospital Comarcal de Blanes, el van derivar a l’Hospital Josep Trueta de Girona, amb lesions greus.
Per tal d’esclarir les circumstàncies de l’agressió i identificar els autors, es va iniciar una investigació per part de la Unitat d’Investigació de Blanes, amb la col·laboració de la Policia Local. Fruit d’aquesta, la policia va identificar els deu joves implicats i va poder atribuir-los la presumpta participació en l’agressió. El 18 de novembre els mossos els van detenir a tots ells a Blanes.
Els detinguts, dels quals tres tenien antecedents, van passar a disposició el dia 19 de novembre a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Blanes. El menor d’edat compareixerà davant la Fiscalia de Menors quan sigui requerit.
