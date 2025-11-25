Maçanet de la Selva aprova un conveni amb la Generalitat per impulsar habitatge de protecció oficial
S'espera construir a un solar municipal a la zona de Bellavista
L'Ajuntament de Maçanet de la Selva ha aprovat el conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per impulsar la construcció d'habitatges amb protecció oficial en un solar municipal situat a la zona de Bellavista.
L'acord permet avançar en la promoció d'habitatge protegit i reforçar la cooperació entre l'administració local i la Generalitat per donar resposta a les necessitats d'habitatge assequible i ampliar l'oferta de lloguer social.
"Reafirmem el nostre compromís amb el desenvolupament d'un municipi més inclusiu i amb més oportunitats d'accés a l'habitatge per a la ciutadania", assenyala el regidor de Benestar Social, Frederic Wolf.
Com a pas previ a l'inici del projecte, l'Ajuntament ha fet una crida a les persones interessades en accedir a habitatge de lloguer assequible perquè s'inscriguin al Registre d'Habitatge. Amb aquesta informació, l'Administració pot determinar quants habitatges amb protecció oficial es necessiten a cada municipi, fer més àgil i fàcil l'adjudicació dels habitatges protegits a les persones que els necessiten i garantir que l'adjudicació és justa i transparent.
Noves llicències al mercat
En la mateixa sessió, el Ple municipal també ha aprovat les bases reguladores per crear una llista d'espera i atorgar noves llicències de venda no sedentària als llocs vacants del mercat setmanal.
"El mercat setmanal és un espai de referència pels maçanetencs i volem impulsar l'activitat comercial garantint noves parades i productes", ha destacat la regidora de Comerç, Lídia Campeny.
