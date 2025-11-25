Polèmica a Santa Coloma amb la gestió del servei del centre de distribució d'aliments
El PSC diu que el govern ha perjudicat als usuaris per un canvi en la gestió, però el regidor responsable ho nega
El servei del centre de distribució d'aliments de Santa Coloma de Farners ha generat un enfrontament entre el PSC i l'actual govern (CUP, ERC i Independents de la Selva). El govern ha rescindit el contracte a la fins ara gestora, l’Associació No estamos Solas (NES), per "incompliment del conveni greu" i des del PSC, la regidora Bea Ventura, fins fa poc responsable i vinculada a l'associació, assegura que s'ha perjudicat els usuaris i se'ls ha deixat temporalment sense servei. El regidor d'Acció Social, Ousman Jangan, ho nega. Ha informat que el servei l'ha assumit l'Ajuntament.
Mentre pel PSC el canvi és una “greu irresponsabilitat”, el govern sosté que hi ha hagut una actitud poc correcte per part de Bea Ventura. El tema també va ser motiu de debat al ple municipal.
La portaveu del PSC, Bea Ventura, va reclamar que es retractés d’unes declaracions fetes el 7 d’octubre durant la moció de censura, quan va assegurar que el servei d’aliments sota la seva gestió anterior era “un desastre”. Va defensar que el servei va funcionar correctament mentre ella n’era responsable, amb valoracions positives tant de tècnics com d’usuaris.
Segons el PSC, la controvèrsia es va originar arran d’un simple correu electrònic en què es demanava avançar el repartiment d’aliments del 3 de desembre al 26 de novembre. Ventura assegura que el canvi només requeria unes quantes trucades per coordinar els voluntaris i el personal tècnic, però que, en lloc d’això, el regidor va optar per rescindir el contracte amb l’entitat gestora, deixant temporalment el servei sense cobertura. “No es pot governar així un servei essencial; aquesta decisió ha perjudicat directament famílies vulnerables”, va lamentar. També critica ERC per doble raser perquè al juliol els republicans havien denunciat públicament suposades irregularitats higièniques en el servei, fins i tot alertant d’un possible risc d’intoxicació alimentària. Aquelles acusacions van motivar un informe de Sanitat que, segons el PSC, només va detectar incidències menors: cubells sense pedal i manca d’aigua en un lavabo, sense cap risc real per a la seguretat alimentària.
En canvi, la portaveu socialista va assenyalar que sota la gestió del govern tripartit, durant la recollida del Gran Recapte, es van fer pràctiques incorrectes.
Des del govern neguen les acusacions categòricament. Ousman explica que en entrar al govern va contactar amb l'associació gestora. Recorda que la regidora en forma part i el marit és president. "Quan entrem a l'octubre demano reunió, que tenim el 21 d'octubre", explica. La intenció era, diu: "treure l'aigua clara de com gestionen el servei, comunicar que no estem satisfets amb el servei actual, per les queixes, perquè volíem mirar altres models, i perquè la comunicació i la gestió del conveni l'ha de fer l'Ajuntament". El regidor entén que actualment actuaven sense tenir en compte que el servei és municipal, per tant, amb opacitat.
La voluntat era col·laborar fins a finals d'any quan s'acaba el conveni, diu el regidor. Però es van trobar que des de l'entitat es negaven a seguir els canals de comunicació correctes insistint en què es gestionés parlant directament amb la regidora socialista. "Es va insistir que qualsevol canvi es fes trucant a la regidora i em vaig negar perquè no és el correcte", diu Ousman. Per tant, van decidir rescindir el conveni perquè "es negaven a seguir el canal de comunicació amb l'Ajuntament i per una cosa molt greu, perquè Beatriz Ventura va utilitzar números personals de persones que treballen a acció social per exigir coses".
Respecte al servei es continuarà donant amb normalitat, assegura, assumint-ho des dels propis serveis municipals. Nega que s'hagi aturat temporalment i explica que el que s'ha fet és fer entregues més grans d'aliments.
