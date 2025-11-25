Tossa de Mar anima fotografies d’antics pescadors del segle passat amb intel·ligència artificial
El consistori reflexiona en com mantenir el llegat de la pesca
L'Ajuntament de Tossa de Mar ha creat una peça audiovisual a partir de les fotografies del segle passat on hi apareixen pescadors del municipi treballant. Per animar aquestes imatges, el consistori ha fet servir intel·ligència artificial que permet reviure en moviment el passat pescador de la vila. L'estrena es va fer en una jornada destinada reflexionar sobre com ha evolucionat el llegat de la pesca per convertir-lo en un reclam turístic. De fet, en el passat, la pesca era la principal activitat econòmica de Tossa, mentre que ara ho és el turisme. L'objectiu és recrear la vida quotidiana del passat pesquer i animar-la a partir de les imatges estàtiques.
Amb l'objectiu d'explicar el dia a dia d'un pescador de Tossa de Mar al llarg del segle XX, el municipi ha decidit aglutinar tot de fotografies antigues. Es tracta de diverses imatges d'entre el 1940 i el 2000, tot i que la majoria d'instantànies són d'entre els anys 40 i 60. A partir d'aquí han creat "un relat", tal com explica la regidora de Turisme, Pilar Roura, que permet a l'espectador veure l'arribada de les embarcacions a la platja, com treien els peixos que havien capturat o com arreglaven les xarxes abans de tornar a mar.
A partir d'aquestes imatges en moviment, la gent pot entendre com era la vida quotidiana de Tossa de Mar quan la pesca era el principal motor econòmic i social del poble. I ho fan a partir de la combinació de memòria històrica, patrimoni cultural i tecnologia. A més, també hi ha testimonis que relaten l'ofici de pescador.
L'estrena de l'audiovisual s'ha fet aquest cap de setmana en un passi al Cinema Montserrat, on també s'ha fet una taula de debat i reflexió sobre com la pesca s'ha convertit en una imatge identitària del poble i també un atractiu turístic.
