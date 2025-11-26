Lloret incorpora vuit persones al Programa Treball i Formació per impulsar l’ocupabilitat
El projecte combina un contracte laboral de dotze mesos amb formació professionalitzadora en competències bàsiques i transversals
L’Ajuntament de Lloret de Mar ha incorporat vuit persones a través del Programa Treball i Formació, una iniciativa que busca millorar l’ocupabilitat de persones en situació d’atur amb especials dificultats d’accés al mercat laboral. El projecte combina un contracte laboral de dotze mesos amb formació professionalitzadora en competències bàsiques i transversals, oferint una oportunitat real de creixement professional.
Un dels pilars del programa és l’acompanyament individualitzat, que permet detectar les necessitats de cada participant i oferir un suport continuat amb l’objectiu de facilitar la seva inserció laboral un cop finalitzada la contractació.
En aquesta edició, les vuit persones contractades desenvoluparan tasques diverses dins l’estructura municipal. Tres d’elles s’incorporen a diferents departaments per reforçar funcions administratives, dues actuaran com a agents comunitaris per informar i sensibilitzar la ciutadania en matèria d’actituds cíviques, i tres més donaran suport en el manteniment de l’espai públic, amb treballs de jardineria i conservació del mobiliari urbà.
A banda de l’experiència laboral, el programa inclou formacions complementàries que reforcen competències útils per a millorar l’ocupabilitat futura dels participants. Les persones que poden accedir-hi són majors de 52 anys, aturats de llarga durada sense prestació, perceptors de la Renda Garantida de Ciutadania i dones en situació d’atur.
El regidor de Foment de l’Ocupació, Frederic Guich, ha remarcat que "aquests programes són una gran oportunitat per a les persones que hi participen. Permeten als beneficiaris incorporar-se posteriorment al món laboral d’una manera més plena gràcies a les habilitats i competències adquirides durant la contractació”.
L’alcalde del municipi, Adrià Lamelas, ha afegit que "no parlem només de crear llocs de feina, sinó de generar oportunitats reals perquè tothom pugui avançar".
Lloret de Mar participa en el programa des del 2015 i, des d’aleshores, més de 125 persones se n’han beneficiat.
