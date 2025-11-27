Blanes rep un premi per assolir zero víctimes mortals en accidents urbans i per la tasca educativa de la Policia Local
El guardó es va lliurar en el marc del Congrés Internacional de Professionals per a la Seguretat i l’Educació Viària celebrat a Mollet del Vallès.
L’Ajuntament de Blanes ha estat distingit amb el Premi Educa Ciutat Zero en la categoria Or pels anys 2023 i 2024, un reconeixement que acredita el municipi per haver registrat zero víctimes mortals en accidents de trànsit dins el nucli urbà i per la trajectòria dels seus programes d’educació viària. El guardó es va lliurar en el marc del Congrés Internacional de Professionals per a la Seguretat i l’Educació Viària celebrat a Mollet del Vallès.
El tinent d’alcalde de Mobilitat, Jaume Frigola, i el sergent de l’Àrea de Trànsit i Mobilitat de la Policia Local, Miquel Àngel Recio, van recollir el premi en representació del municipi. Dies després, l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, i el cap de la Policia Local, Francisco Javier Jarillo, van felicitar l’equip policial pel reconeixement, que valora més de quatre dècades de formació en educació viària impartida a les escoles del municipi.
Els cursos inclouen continguts teòrics i pràctics en un circuit tancat i han contribuït a formar generacions de joves usuaris de la via pública. La Policia Local destaca que l’impacte d’aquestes classes s’estén també a les famílies, ja que els infants traslladen a casa els coneixements sobre una mobilitat segura i responsable.
La memòria presentada per optar al premi subratlla el compromís de Blanes amb la reducció de la sinistralitat. El municipi disposa d’un Pla Local de Seguretat Viària que permet detectar punts de risc, implementar mesures preventives i fer-ne el seguiment. A més, el Pla d’Actuacions de Trànsit i Mobilitat marca les línies estratègiques en matèria de senyalització, entorns escolars, carrils bici, zones de vianants i distribució urbana de mercaderies.
El premi, atorgat per l’Associació Internacional de Professionals per a la Seguretat Vial (AIPSEV), arriba en la quarta edició d’uns guardons que volen difondre bones pràctiques en seguretat i educació viària arreu de l’Estat. Blanes se suma així a altres municipis reconeguts enguany, com Sant Cugat, Mollet o Avilés, consolidant el seu model de mobilitat segura i educació preventiva.
