Un joc, “Lloret PAM a PAM”, convida a descobrir el municipi

Pensat per a totes les edats, permet explorar curiositats, espais emblemàtics i elements identitaris que sovint passen desapercebuts

L'alcalde jugant al nou joc de taula.

L'alcalde jugant al nou joc de taula. / Ajuntament de Lloret de Mar

Redacció

Lloret de Mar estrena una nova manera de conèixer la vila: a través del joc de taula “Lloret PAM a PAM”, impulsat per l’Ajuntament i Lloret Turisme. Aquesta iniciativa proposa un recorregut lúdic, interactiu i sorprenent per la història, els racons i el patrimoni de Lloret, a través de 180 preguntes que transformen cada participant en un autèntic expert del municipi.

El joc, pensat per a totes les edats, permet explorar curiositats, espais emblemàtics i elements identitaris que sovint passen desapercebuts. La presentació oficial s'ha fet aquesta setmana a Can Saragossa, on la regidora de Cultura, Vereda López, ha destacat que “és molt més que un entreteniment, és una eina educativa i cultural que acosta el municipi a infants, joves i adults, posant en valor llocs com els jardins de Santa Clotilde, el camí de ronda, l’herència indiana, la tradició marinera i el patrimoni natural, amb l’objectiu de fomentar l’arrelament i fer estimar Lloret mentre es juga”.

Per garantir que totes les famílies, centres educatius i entitats puguin accedir-hi, l’Ajuntament ha establert un preu públic de 20 euros. L’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, ha afirmat que “ens fa especial il·lusió presentar aquest joc coincidint amb les festes de Nadal i Reis. És un projecte que fomenta la complicitat i el sentiment de pertinença dels infants amb Lloret i facilita l’accés a la cultura des de la infància”.

“Lloret PAM a PAM” estarà disponible a partir de l’1 de desembre a l’Oficina de Turisme Central, l’Oficina de Turisme del Museu del Mar i online a tickets.lloretdemar.org.

