Un joc, “Lloret PAM a PAM”, convida a descobrir el municipi
Pensat per a totes les edats, permet explorar curiositats, espais emblemàtics i elements identitaris que sovint passen desapercebuts
Lloret de Mar estrena una nova manera de conèixer la vila: a través del joc de taula “Lloret PAM a PAM”, impulsat per l’Ajuntament i Lloret Turisme. Aquesta iniciativa proposa un recorregut lúdic, interactiu i sorprenent per la història, els racons i el patrimoni de Lloret, a través de 180 preguntes que transformen cada participant en un autèntic expert del municipi.
El joc, pensat per a totes les edats, permet explorar curiositats, espais emblemàtics i elements identitaris que sovint passen desapercebuts. La presentació oficial s'ha fet aquesta setmana a Can Saragossa, on la regidora de Cultura, Vereda López, ha destacat que “és molt més que un entreteniment, és una eina educativa i cultural que acosta el municipi a infants, joves i adults, posant en valor llocs com els jardins de Santa Clotilde, el camí de ronda, l’herència indiana, la tradició marinera i el patrimoni natural, amb l’objectiu de fomentar l’arrelament i fer estimar Lloret mentre es juga”.
Per garantir que totes les famílies, centres educatius i entitats puguin accedir-hi, l’Ajuntament ha establert un preu públic de 20 euros. L’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, ha afirmat que “ens fa especial il·lusió presentar aquest joc coincidint amb les festes de Nadal i Reis. És un projecte que fomenta la complicitat i el sentiment de pertinença dels infants amb Lloret i facilita l’accés a la cultura des de la infància”.
“Lloret PAM a PAM” estarà disponible a partir de l’1 de desembre a l’Oficina de Turisme Central, l’Oficina de Turisme del Museu del Mar i online a tickets.lloretdemar.org.
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- Jordi González destapa el seu sou milionari: “Arribava a cobrar moltíssim per programa”
- Catalunya es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral
- Sabies que a la platja de les barques de l'Escala hi pots trobar un vestigi de les guerres napoleòniques?
- Dos formatges gironins, entre els millors del món
- Rebel·lió als instituts escola catalans contra l’ordre de fer classe totes les tardes