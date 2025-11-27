Lloret de Mar estrenarà pista de gel i fira de Nadal davant de mar
El nou espai per festes estarà situat al passeig Agustí Font, del 5 de desembre al 7 de gener
Lloret de Mar estrenarà aquestes festes una gran pista de gel i una Fira de Nadal formada per casetes de fusta al passeig Agustí Font, a primera línia de mar. La regidora de Comerç i Promoció Econòmica, Cristina Aymerich, ha explicat que “crearem un entorn únic on es podrà gaudir del patinatge arran de mar i d’aquesta fira que combina detalls típics de Nadal, gastronomia i activitats per a tots els públics”.
L’espai romandrà obert del 5 de desembre al 7 de gener i inclourà també una cúpula de gel per a activitats infantils, un racó dels tions i un trenet en miniatura que recorrerà un circuit especial, convertint el municipi en un punt de trobada familiar i un escenari ideal per gaudir de la màgia de les festes.
L’alcalde de Lloret de Mar ha destacat la importància d’aquest nou espai nadalenc al cor del municipi i ha assenyalat que “volem que Lloret respiri Nadal a cada racó i que famílies i visitants trobin un entorn càlid, màgic i ple d’il·lusió”. També ha remarcat que la iniciativa reforça la tradició, el comerç i la convivència, i prepara el millor escenari per a l’arribada dels Reis d’Orient.
La pista de gel, de 240 m², tindrà un preu de 8 € per 30 minuts, incloent els patins. La iniciativa està patrocinada per la cadena de restauració La Vila Group, un exemple del compromís públic-privat que permet desenvolupar projectes d’aquest tipus, ha remarcat l'Ajuntament.
La fira nadalenca oferirà productes artesans, ornaments típics i gastronomia local. La cúpula de gel acollirà tallers i jocs, mentre que el racó dels tions permetrà als més petits gaudir d’una tradició molt arrelada al municipi i al territori.
Programa complet de Nadal i Reis
Lloret ha preparat també un ampli programa d’activitats per a tot el mes de desembre, amb esdeveniments per a totes les edats. Entre les activitats destacades hi ha:
- 6-8 de desembre: gimcana familiar a l’Escola Oficial de Patges als Jardins de Santa Clotilde.
- 13 de desembre: contes de Nadal a la Biblioteca.
- 14 de desembre: Festival de Nadal de patinatge al Pavelló Municipal, concert de guitarra a la Capella dels Sants Metges i nedada solidària per La Marató a Santa Cristina.
- 20-21 de desembre: Cursa de Nadal al passeig Agustí Font, espectacle “Vientos del Pueblo” al Teatre i cantada de nadales pels carrers del centre.
- 22-24 de desembre: recollida de cartes del Pare Noel, tallers de diorames, Missa del Gall i concerts de nadales.
- 26 de desembre: jornada solidària de crossfit, representació d’“Els Pastorets” i Gran Quina de Nadal al Gran Casino Costa Brava.
Amb aquestes noves instal·lacions i un programa complet que combina tradició, cultura, esport i solidaritat, Lloret de Mar, remarca l'Ajuntament, consolida la seva aposta per un Nadal vibrant i participatiu que dinamitzarà el municipi i oferirà experiències per a totes les edats.