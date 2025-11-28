Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una conductora resulta ferida en una sortida de via a Riudarenes

Ha estat evacuada a l'hospital Santa Caterina

SEM - Archivo

Eva Batlle

Riudarenes

Una conductora ha resultat ferida aquesta matinada de divendres en una sortida de via a Riudarenes. La dona circulava amb el cotxe per la GI-555 en sentit Hostalric quan, a l’alçada del quilòmetre 4,9, s’ha accidentat.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat els Bombers, el SEM i els Mossos d’Esquadra. Arran del succés, la conductora es trobava marejada i ha estat evacuada a l’hospital Santa Caterina de Salt amb ferides de caràcter lleu, segons els Bombers, que també han col·laborat en la maniobra per tornar a posar el vehicle a la via.

