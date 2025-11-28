Una conductora resulta ferida en una sortida de via a Riudarenes
Ha estat evacuada a l'hospital Santa Caterina
Una conductora ha resultat ferida aquesta matinada de divendres en una sortida de via a Riudarenes. La dona circulava amb el cotxe per la GI-555 en sentit Hostalric quan, a l’alçada del quilòmetre 4,9, s’ha accidentat.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat els Bombers, el SEM i els Mossos d’Esquadra. Arran del succés, la conductora es trobava marejada i ha estat evacuada a l’hospital Santa Caterina de Salt amb ferides de caràcter lleu, segons els Bombers, que també han col·laborat en la maniobra per tornar a posar el vehicle a la via.
- Quant cobren Lluc Salellas i la resta d'alcaldes i alcaldesses?
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Aquestes són les 250 empreses de Girona que més facturen
- La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal
- Michelin premia la relació qualitat-preu de l'Hostal de Ca l'Enric
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal
- Un gos irromp a la variant de Girona i provoca el xoc entre un tràiler i un cotxe