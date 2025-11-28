Incendi en una casa ocupada d'Hostalric
No s'han hagut de lamentar ferits
Els Bombers han treballat aquest divendres al matí en un incendi declarat en una casa ocupada d’Hostalric. Hi han intervingut tres dotacions durant aproximadament una hora, i no s’han registrat ferits.
El succés s’ha produït cap a tres quarts de deu del matí. En arribar al lloc, els efectius han trobat una densa columna de fum negre visible des de diversos punts del municipi, ja que la casa és a tocar de la C-35, segons han informat els Bombers.
Han sufocat les flames i han fet tasques de recerca per descartar possibles víctimes, però no hi havia ningú a l’interior. El foc ha cremat un matalàs i diverses fustes.
