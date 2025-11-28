L'alcalde de Blanes atura el ple per l'actitud i amenaces d'un assistent a un regidor
Els moments de tensió es van generar durant la intervenció de Jordi Urgell (Blanes en Comú) a qui menyspreava una persona
L'alcalde va dir que "no es pot tolerar que s'amenaci un regidor escollit democràticament"
L'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, es va veure obligat a aturar el ple ordinari temporalment ahir al vespre per l'actitud d'una persona del públic amb insults i amenaces al regidor de Blanes en Comú, Jordi Urgell, durant la seva intervenció a precs i preguntes.
Urgell estava plantejant diverses qüestions i va valorar dues mocions, una de les quals sobre la violència a les dones presentada per la CUP. Durant la intervenció es va referir a les intervencions del PP i VOX i els va demanar que tinguessin memòria amb relació a la situació de les dones en èpoques com el franquisme.
Davant l'actitud de la persona del públic a qui l'alcalde va demanar que es moderés. "Sisplau una mica de respecte a la sala, no estem mirant una peli, no estem al cinema, disculpi, li demano respecte, sisplau", va dir. A les protestes de la persona que increpava Urgell, l'alcalde va recordar que "és un càrrec electe i se li ha de tenir respecte, està fent la seva feina que ha estat democràticament escollit". Urgell va agrair el gest, afegint que només ofèn aquell que pot i no qui vol.
L'alcalde va haver de cridar a l'ordre de nou advertint que no es podia amenaçar. A la tercera vegada va advertir que requeriria la presència de la policia si no abandonava la sala i va haver de suspendre el ple. La persona, però, va acabar marxant voluntàriament de la sala davant la pressió també d'altres assistents al ple.
Abans d'acabar la sessió plenària, Hernández va recordar la funció del ple, la necessitat de respecte i que el municipi té un dels Reglaments d'Ordenació Municipal (ROM) que garanteix transparència i que el públic pot participar. Però que "no es pot tolerar que s'amenaci un regidor escollit democràticament".
"El que ha passat avui amb el públic crec que hem arribat a un nivell de crispació, molt gran, avui hem hagut d'aguantar amenaces, per ser membres electes, a un regidor d'aquest plenari". "Crec que això els portaveus ho hem de parlar", va dir Hernández, i va afegir "no sé com però hem d'arribar a un acord pel bé de Blanes perquè avui hem aprovat una moció envers la violencia cap a la dona, i és perfecte, però crec que no s'ha de permetre la violència en cap dels estadis". I aquí a vegades, va dir, "sense voler, tots, pugem una mica el to". Per l'alcalde, "el que ha passat avui és completament lamentable, agraeixo que al final hagi sortit d'una manera voluntària, perquè us asseguro que no és gens agradable haver de trucar a la policia perquè faci fora algú del plenari simplement perquè no se sap comportar".
Va recordar que el públic pot participar en la sessió plenària. Per tant va demanar, "no ho convertim en un circ, sisplau" i va emplaçar a tots els regidors a trobar la manera perquè situacions així no es repeteixin.
