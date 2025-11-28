Una tècnica en farmàcia blanenca, finalista entre els millors professionals del sector d'Espanya
El jurat destaca la seva "passió, el compromís amb els pacients i la visió innovadora"
La blanenca Marta Reluz, tècnica de farmàcia, és una de les finalistes al premi que reconeix el millor Tècnic Destacat en Farmàcia dels Premis Excelència Farmacèutica, uns guardons d'àmbit estatal que es lliuraran aquest dissabte a Vigo. La candidatura de Reluz ha estat seleccionada entre professionals de tot l’Estat per la seva "passió, el compromís amb els pacients i la visió innovadora del sector", segons detalla el jurat.
Reluz, nascuda a Blanes el 1983, ha desenvolupat bona part de la seva trajectòria professional a la ciutat selvatana. Després d'estudiar el cicle formatiu es va incorporar en una farmàcia d'aquest municipi, on va treballar durant uns tretze anys com a tècnica. Posteriorment, es va incorporar a la Farmàcia Ortopèdia Grima, també de Blanes, on assegura que va descobrir "un tipus de farmàcia on no només es dispensen medicaments, sinó que la formació contínua permet donar un millor servei al pacient”.
A partir d'aquí, Reluz es va formar en aromateràpia i va impulsar tallers d'aquesta tècnica, una disciplina que "busca abordar no només el símptoma sinó també l’origen dels problemes de salut", defineix. “Els tallers van tenir molt d’èxit; em van permetre veure que podia ajudar els pacients des d’una mirada alternativa i enfocada en la prevenció”, explica. Actualment exerceix en una farmàcia de Calella i continua formant-se en salut integrativa, així com en tractaments personalitzats.
Reconeixement dels tècnics
Pel que fa als premis, Reluz es mostra "agraïda" i "sorpresa" per la nominació. "Aquest reconeixement m’impulsa a continuar aprenent i creixent”, afirma. També destaca que tot just és el segon any que els premis incorporen la categoria de tècnics, un aspecte que considera “molt important". "Els tècnics som una peça clau en el dia a dia de la farmàcia”, apunta. Per altra banda, admet que la nominació la va sorprendre, ja que ella no havia presentat "cap candidatura" i se li va comunicar a través d'una trucada.
Els Premis Excelència Farmacèutica, organitzats per Acmfarma, arriben enguany a la tercera edició. El guardó al qual opta Marta Reluz és un dels set que s’hi lliuren, juntament amb el d'innovació farmacèutica, comunicació, jove promesa, farmàcia destacada i el premi a l'excel·lència farmacèutica. L'edició també inclou la categoria de millor farmàcia de Galícia.
El jurat, presidit per Fran Diéguez, comptarà amb referents del sector farmacèutic com Virtu Roig, Teté Cachafeiro, Tamar Troncoso i Montse Iracheta, que valoraran les candidatures en les set categories.
La gala estarà apadrinada, per tercer any consecutiu, per Gema Herrerías, referent en dermofarmàcia i divulgació en salut. Presentaran l'acte Yolanda Galiana, farmacèutica alacantina especialitzada en l'assessorament en salut femenina, i Alfredo Corell, immunòleg, catedràtic i divulgador científic.