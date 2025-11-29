Els productors d'avets del Montseny no podran cobrir tota la demanda per l'efecte de la sequera i l'augment de l'interès
El sector preveu vendre un 25% més d'exemplars que l'any passat
Els cultivadors d'avets de Nadal Montseny-Guilleries preveuen vendre un 25% més d'exemplars que l'any passat. Tot i això, el president dels Cultivadors d'Arbres de Nadal Associats de Catalunya (CANAC), Albert Gallifa, admet que enguany és el primer cop que no disposen de prou producte per cobrir tota la demanda. Ho atribueix tant al fet que "cada vegada més consumidors escullen l'avet natural en comptes del de plàstic", com als efectes de la sequera. Aquest any han detectat que falten avets d'entre 80 i 100 centímetres, que s'haurien d'haver format fa cinc anys, durant la primera sequera que va impedir plantar. Gallifa adverteix que aquesta situació s'allargarà en els propers anys.
Als vivers Can Jover Cultius, ubicats a Sant Hilari Sacalm aquests dies són intensos de feina de cara a Nadal. Els treballadors van de bòlit per completar les comandes: emboliquen els avets amb malles, els classifiquen amb codis de colors segons la mida i els carreguen manualment als camions, que els transportaran fins als punts de venda.
Segons Gallifa, enguany "és el primer en molt de temps" que no hi ha prou avets per satisfer tota la demanda. Les restriccions hídriques dels últims anys van impedir plantar amb normalitat i ara, es comencen a notar les conseqüències. El sector ha detectat que falten sobretot avets petits, els que s'havien de formar fa cinc anys, durant el primer any de sequera.
Gallifa alerta que això es continuarà notant "en els pròxims anys", que "hi haurà mides que no podrem cobrir i que haurem de substituir per altres formats o espècies" fins que les plantacions recuperin el ritme habitual.
Alhora, coincideix amb un boom de la demanda, seguint la tendència dels últims anys. "La gent ha entès molt clarament que el producte realment ecològic és l'avet natural", destaca Gallifa. El sector calcula que les vendes han pujat entre un 20 i un 25% respecte a l'any anterior, fet que ha obligat alguns productors fins i tot a "arrencar arbres que serien per l'any vinent" per poder abastir clients i distribuïdors.
Un 80% dels avets es venen a la península Ibèrica
L'auge dels avets de plàstic va fer que els productors catalans d'avets es veiessin obligats a exportar fins al 50% de la producció a països com Alemanya, Anglaterra o França per donar sortida a l'excedent. Amb el canvi de tendència, "ja no ens cal exportar tant", assegura Gallifa. Un 80% dels avets es queden a la península Ibèrica, i només el 20% s'envia a l'estranger, sobretot a França "per proximitat".
A més, "el 100% de l'avet nacional el produïm aquí, a les Guilleries", subratlla el president. Concretament a la zona entre Espinelves, Sant Hilari Sacalm i Viladrau, a cavall de la Selva i Osona. Els grans vivers dominen la producció, tot i que dins la trentena de firmes que formen CANAC també hi ha petits autònoms. A l'Estat Espanyol hi havia producció al País Basc, però que la manca de relleu generacional ha fet que pràcticament desaparegués.
Un any "de plantes espectaculars"
Paradoxalment, les pluges de la primavera i la tardor d'aquest any han permès als arbres "alliberar tot el creixement retingut durant els anys de sequera més dura", detalla Gallifa. "Els avets estan preciosos, amb brots espectaculars i un verd intens. Feia anys que no veiem camps tan macos", celebra el president de l'associació.
