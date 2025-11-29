Lloret de Mar convida a 30 voluntaris a formar part de la cavalcada de Reis que doblarà els participants
Des de la direcció artística avancen que hi haurà novetats
La Cavalcada de Reis de Lloret de Mar doblarà el nombre de participants respecte a l’any passat. Comptarà amb les entitats i colles, però enguany s'obrirà la desfilada la participació de voluntaris.
La direcció artística tornarà a estar encapçalada pel pedagog i especialista en organització d’esdeveniments Ivan Soriano. El vestuari serà obra de la dissenyadora Montse Macià, mentre que l’escenografia portarà la signatura de Toni González i Josu Díez. El maquillatge anirà a càrrec de Juan Ureña i la coreografia serà dissenyada per Neus Canalias.
La Cavalcada comptarà novament amb el suport del teixit associatiu local. Hi participaran les colles de Carnaval Sa Greka, Encantats, Quin KKu, Carnivalia i Delirio; els grups de teatre Muekka, Trajim Trajam i Ciclorama; i la banda de percussió Kala Trons juntament amb el col·lectiu Plurals.
Com a novetat, enguany s’obrirà la desfilada a 30 persones voluntàries que podran acompanyar les comitives reials. Les inscripcions es poden formalitzar a través d’un formulari en línia.
El director artístic, Ivan Soriano, ha avançat que la Cavalcada incorporarà noves propostes creatives. Ha explicat que "estem molt contents dels resultats de l’any passat i de l’acollida que va tenir el projecte, però encara hi ha algunes sorpreses que podreu descobrir en la cavalcada de 2026”.
La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, ha subratllat que "hem de seguir treballant per elevar la Cavalcada al nivell que s’espera d’un municipi de més de 40.000 habitants perquè és una festa que uneix, emociona i reflecteix l’orgull de ser de Lloret de Mar”.
