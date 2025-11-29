El pessebre monumental de Blanes recrea l'antiga Riera abans de la cobertura
L'Ajuntament va donar el tret de sortida ahir al Nadal que va incloure l'encesa de llums
Blanes ha estrenat el XXVIII Pessebre Monumental que enguany deixa enrere el format de diorama i es pot visitar pels quatre costats, amb una temàtica que ret homenatge a l’antiga Riera de Blanes abans de la seva cobertura, avui convertida en la Rambla Joaquim Ruyra. Es va estrenar ahir al vespre en un acte que dona el tret de sortida a Nadal i que va incloure l'encesa de llums.
El pessebre ha estat estat elaborat per una quarantena d’alumnes del Programa de Formació i Inserció (PFI) i de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) de l’Institut Serrallarga, guiats pels professors David Fontalba i Albert Alava, amb el suport de l’Agrupació Pessebrista de Blanes. El treball conjunt permet combinar les escenes tradicionals del naixement i l’anunci als pastors amb elements costumistes vinculats a aquest espai històric del municipi.
La temàtica escollida recorda el període previ a la gran obra urbanística que va transformar la riera en un espai cobert i asfaltat, inaugurada el 1964 i considerada una de les actuacions més importants per al desenvolupament urbà de Blanes.
El Pessebre Monumental es mantindrà exposat fins l’endemà de la Festa de Reis i es consolida, un any més, com un dels principals reclams nadalencs de la ciutat.
Ahir es va estrenar juntament amb l'encesa de llums en un acte que va presidir l’alcalde, Jordi Hernández, i el tinent d’alcalde de Fires i Festes, Quique Pérez, acompanyats de diversos regidors i representants dels col·lectius que han elaborat el pessebre: els alumnes de l’Institut Serrallarga i l’Agrupació Pessebrista de Blanes. La vetllada ha estat conduïda per Pere Box.
L'Ajuntament va lliurar plaques ceràmiques dissenyades per l’artista Sergi Ros, enguany dedicades a la figura d’Es Tió, com a reconeixement als col·laboradors del projecte.
Entre els distingits també hi ha Rafa Guzman, pel seu suport continuat i discret al llarg dels anys.
Una inauguració amb música i novetats nadalenques
L’encesa de llums, activada amb un gran polsador elaborat per les Brigades Municipals, va coincidir amb la presentació de la nova decoració de les façanes de l’Ajuntament. L’acte va incloure una actuació del Cor dels Pastorets de Blanes, que va interpretar “Anirem de Matinet” de l’obra Pastors i Misteris, un dels elements més arrelats de la tradició nadalenca blanenca.
El tinent d’alcalde de Fires i Festes va avançar algunes de les activitats d’aquestes festes: la segona edició de la Fira EnNadala’t (19 de desembre), una Fira de Nadal a la plaça d’Espanya (12–14 de desembre), una Ludoteca Infantil a la Sala d’Exposicions (del 22 de desembre al 4 de gener) i les visites d’Es Tió, entre altres propostes ja consolidades com la Fira de Sant Tomàs, les campanades infantils de Cap d’Any i la Cavalcada de Reis.
60.000 euros per a la il·luminació nadalenca
Pel que fa a la decoració lumínica, l’Ajuntament ha destinat 60.000 euros a la instal·lació de lluminàries i elements decoratius com l’arbre de la plaça dels Dies Feiners o l’estrella gegant de la plaça d’Espanya. A més, s’han col·locat rètols de “Bones Festes” a diversos barris i s’ha reforçat la il·luminació a la Plantera, el Racó d’En Portas i el carrer Roig i Jalpí.
La il·luminació estarà en funcionament des de quarts de sis de la tarda fins a mitjanit i es mantindrà activa fins al 7 de gener.
