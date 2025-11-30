Blanes prepara al·legacions a la sanció d'Antifrau pel cas d'assetjament a l'empresa de residus de la Selva Nora
La CUP demana el posicionament del govern que considera que les responsabilitats han de ser individuals i no col·lectives
Antifrau proposa una multa de 800.000 euros a l'empresa de residus de la Selva
Blanes està en tràmit de presentar al·legacions al procés de sanció de 800.000 euros l'Oficina Antifrau per un cas d'assetjament laboral a una treballadora de l’empresa pública Serveis Mediambientals de la Selva Nora. L'empresa presta la recollida de residus a la majoria de municipis de la Selva. El govern considera que les conseqüències han de ser individuals i no col·lectives. Convocaran el ple per abordar els temes relacionats amb l'empresa de serveis.
Antifrau va interpretar que Nora havia aplicat represàlies a una persona que, després, va passar a tenir la condició d'informant. Considera els fets de molt greus. En el document d’al·legacions de l'empresa a l'expedient sancionador, els serveis jurídics de la companyia, però, al·leguen que es remunta a un conflicte del 2023 en el qual es "va actuar en tot moment dins el marc legal", "aplicant els procediments interns i laborals establerts, sense cap voluntat ni conseqüència de represàlia".
El regidor de la CUP a Blanes, Carles Estríngana, va demanar al govern en el darrer ple municipal que es posicionés en relació al cas. Va recordar que l'Ajuntament té un 16% de l'empresa i la resta és del Consell Comarcal. Va posar de manifest que per part de Nora "sembla que s'han fet diverses mesures, però el procés és molt lent i poc efectiu". Tot i que la CUP té previst demanar explicacions al ple del Consell, Estríngana va demanar "quin és el posicionament de Blanes i com uns sembla que s'ha de gestionar aquesta possible sanció".
El regidor de Serveis Municipals, Javier López, va explicar que s'està en tràmit de formular al·legacions i en el cas que s'hagi de pagar serà pel fons de contingència de Nora, sense repercutir a les finances municipals.
Reunió al ple pel cas Nora
D'altra banda, va apuntar que defensen que "les conseqüències no han de recaure sobre els ajuntaments que hem actuat amb diligència, si se confirma que hi hagué actuacions indegudes, les responsabilitats han de ser personals i no col·lectives". Pel govern de Blanes no és just que la ciutadania assumeixi el que van ser pràctiques individuals. També s'espera enfortir els mecanismes de control i transparència perquè no es repeteix, va dir.
Està previst una reunió al plenari el 9 de desembre per tractar els temes que puguin sorgir en relació a Nora.
Segons exposava la companyia en una nota de premsa després de donar-se a conèixer la sanció, Antifrau partia d’un conflicte laboral intern entre treballadors a principis del 2023. Antifrau va interpretar que Nora havia aplicat represàlies a l’esmentada persona, que, després, va passar a tenir la condició d’informant de l’Oficina. Els serveis jurídics de l’empresa defensen que es va actuar “dins el marc legal”.
