Amenaça la parella amb un ganivet i colpeja un policia en ser arrestat a Sant Hilari Sacalm

L'agressor va assegurar que l'havia matat la seva parella, però la dona va aparèixer il·lesa

Sirenes de diversos vehicles de policia / Pixabay

Eva Batlle

Un home de 62 anys va acabar detingut aquest diumenge, 30 de novembre, a Sant Hilari Sacalm després d’amenaçar la seva parella amb un ganivet al domicili on vivien. Els agents, alertats pels veïns, van trobar l’habitatge amb rastres de sang i l’home ferit i armat. Després d’uns minuts de negociació, van aconseguir desarmar-lo, però durant la detenció va agredir un agent de la Guàrdia Municipal de Sant Hilari Sacalm.

La dona, a qui ell assegurava haver matat, va aparèixer il·lesa i va ser atesa pel SEM, sense lesions.

El succés, avançat per El Caso i confirmat per Diari de Girona, va tenir lloc cap a un quart de vuit del matí en una casa de l’avinguda Jaume I. La Guàrdia Municipal i el SEM es van activar arran de l’avís dels veïns, que alertaven d’aldarulls i sorolls procedents de l’habitatge.

En accedir-hi, els policies es van trobar un home ferit, armat amb un ganivet i amb sang escampada per tot l’interior. Davant la situació, van activar el suport dels Mossos d’Esquadra. Durant la reducció, un dels agents municipals va rebre un cop de puny. Finalment, l’home va ser immobilitzat i detingut per violència masclista, amenaces i atemptat contra agents de l’autoritat. L’agent ferit va ser traslladat a l’Hospital de Vic,

