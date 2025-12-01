Blanes reconeix els Mossos per 30 anys de servei a la Selva Litoral
L’Ajuntament lliura un obsequi commemoratiu al cap de l’ABP de Blanes, mentre els Mossos retornen el gest amb una samarreta commemorativa
Blanes ha volgut celebrar els 30 anys de vida de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de la Selva Litoral amb un reconeixement especial als Mossos d’Esquadra. L’alcalde Jordi Hernández, acompanyat del cap de la Policia Local, Javier Jarillo, va lliurar al cap de l’ABP a Blanes, Daniel López, una reproducció en ceràmica de l’escut de l’Ajuntament com a mostra d’agraïment per tres dècades de servei i per la col·laboració estreta entre els dos cossos policials.
L’acte, celebrat al Despatx d’Alcaldia, també va comptar amb la presència del sots-cap de l’ABP, David Cabrinety, i del sotsinspector de la Policia Local, Francisco Muriel. En un gest recíproc, López va lliurar a l’alcalde una samarreta commemorativa editada aquest 2025 per celebrar els 30 anys de la comissaria, que ja es va estrenar en els actes organitzats per l’ABP, oberts a tota la ciutadania. Entre les activitats destacades hi havia una festa popular i una neteja del fons marí, a més d’altres iniciatives per recordar tres dècades de servei a la comarca.
L’homenatge posa en relleu no només la trajectòria dels Mossos a Blanes, sinó també la relació propera i col·laborativa que mantenen amb la Policia Local, un vincle que ha contribuït a la seguretat i a la vida comunitària del municipi durant tots aquests anys, informa l'ajuntament en un comunicat.
- Localitzat el conductor de 29 anys que ha provocat un accident a l'AP7 a Aiguaviva per circular en direcció contrària
- Contra els rumors de les balises V16
- La condemna a Jordi Pujol
- Quim Ferrer: «Tenia els meus rampells, però mai vaig ser un porter esbojarrat»
- Maddox i la revolució en el món de l’oci nocturn
- Centenars d'autònoms es manifesten a Girona: 'Ja n'hi ha prou!
- Per què la meva perruquera votarà Sílvia Orriols?
- Evacuen en helicòpter el conductor d’una ambulància després d’un xoc amb un camió a Gualta