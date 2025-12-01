Els pacients amb càncer de la Selva marítima amb baix risc de complicacions podran ingressar a Blanes
El nou model amb l'Institut Català d'Oncologia afavoreix un ús més eficient dels recursos del sistema sanitari i una millor distribució dels llits hospitalaris
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva i l’Institut Català d’Oncologia (ICO) han posat en marxa un nou projecte d’hospitalització en xarxa que permet que pacients oncològics clínicament estables i amb baix risc de complicacions puguin ingressar al seu hospital comarcal de referència, sent el centre més proper al seu domicili. L’objectiu és evitar desplaçaments innecessaris, reduir temps d’espera i oferir una atenció hospitalària més accessible, còmoda i adaptada a les necessitats de cada persona.
Aquest nou model facilita que determinats pacients puguin ingressar directament en hospitals comarcals de la xarxa quan el seu estat clínic ho permet. Això garanteix una resposta assistencial més àgil i una millor experiència per al pacient i el seu entorn.
Perfils de pacients que se’n poden beneficiar
Els pacients amb càncer que no necessiten cures d’alta complexitat —com ara persones amb tractament pal·liatiu o que presenten problemes de salut lleus o moderats— són els perfils que poden ingressar directament a l’hospital comarcal de referència, en aquest cas, l’hospital de Calella o de Blanes.
Abans d’aquest ingrés els pacients han estat visitats a les urgències de l’hospital de referència i compten amb la valoració especialitzada de l’equip de guàrdia de l’ICO.
A més de millorar l’accessibilitat i reduir desplaçaments, aquest model contribueix també a fer un ús més eficient dels recursos disponibles dins del sistema sanitari, ja que permet distribuir millor els llits hospitalaris, reforçant la coordinació entre professionals. Davant l’augment de la demanda assistencial en oncologia, aquest model ajuda a evitar la saturació de les plantes especialitzades dels grans hospitals i millorar l’experiència global del pacient.
El projecte es desplegarà de manera progressiva i comptarà amb una avaluació contínua per garantir que respon de manera òptima a les necessitats dels pacients i del territori.
