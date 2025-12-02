Identificat set anys després un jove trobat mort al mar a Lloret
La clau de la identificació del jove que ara tindria 28 anys ha arribat amb una coincidència genètica entre les mostres biològiques de la Guàrdia Civil i les d’ADN d’una família alemanya
Set anys després del misteriós descobriment, finalment s’ha identificat el cos d’un jove trobat submergit a la platja de sa Boadella de Lloret de Mar, el 22 de juliol de 2018. Segons informa la Guàrdia Civil, es tracta d’un alemany que ara tindria 28 anys, i la investigació oberta en aquell moment ja es considera tancada.
El cadàver va ser recuperat pels components del GEAS (Grup d’Activitats Subaquàtiques) de la Guàrdia Civil de Girona. Després de la realització de l’autòpsia, els investigadors van iniciar una recerca exhaustiva per determinar si existia alguna denúncia de desaparició i van rastrejar la zona per si apareixia qualsevol efecte personal, roba o vehicle relacionat amb el jove, sense èxit.
En un moment posterior, amb autorització judicial, es van extreure mostres biològiques del cadàver, que van ser enviades al Departament de Biologia del Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil per obtenir un perfil genètic que permetés possibles comparacions futures. Simultàniament, la fitxa dactilar del cadàver es va enviar a altres països i organismes internacionals, com la Interpol, però tampoc va ser suficient per determinar la seva identitat.
La clau de la identificació final va arribar recentment, quan es va produir una coincidència genètica entre les mostres biològiques recollides per la Guàrdia Civil i les mostres d’ADN d’una família alemanya que havia denunciat la desaparició del seu fill coincidint amb la data del descobriment del cos. Aquesta connexió va permetre confirmar que el cadàver pertanyia al jove alemany de 28 anys.
Els investigadors destaquen que, malgrat el temps transcorregut, la combinació de tecnologia forense i coordinació internacional ha permès resoldre un cas que havia quedat sense resposta durant més de set anys. La investigació ha estat dirigida pel Jutjat d’Instrucció número 5 de Blanes.
