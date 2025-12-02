Un motorista de 35 anys, en estat molt greu a l'UCI després d'un accident a Maçanet
La policia Local investiga el sinistre viari ocorregut al Mas Altaba
La Policia Local de Maçanet de la Selva investiga un accident de trànsit greu en què, segons les primeres impressions, només hi hauria estat involucrat un motorista. Els fets van tenir lloc aquest dilluns al vespre, poc després de dos quarts de nou, al carrer de la Selva de la urbanització Mas Altaba de Maçanet, on es va localitzar un home estès a terra i la motocicleta a poca distància. L’home es trobava a la vorera i duia el casc descordat, un fet que li hauria provocat un fort impacte al cap.
Arran del succés, el motorista va quedar ferit molt greu i va ser atès pel Sistema d’Emergències Mèdiques. Una ambulància del SEM el va traslladar fins a l’Hospital Josep Trueta de Girona, on roman ingressat a la Unitat de Cures Intensives. El seu estat és molt greu i el pronòstic es manté reservat, segons han informat fonts sanitàries.
Pel que fa a les causes de l’accident, la Policia Local de Maçanet continua la investigació per aclarir les circumstàncies d’aquest greu sinistre, segons fonts consultades.
