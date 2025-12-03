El campanar de Sant Feliu fa sonar la sardana "Juny" en format carrilló
La peça sonarà a les dotze del migdia i com a homenatge en el centenari de la mort del músic Juli Garreta
Sant Feliu de Guíxols ha incorporat la melodia de la sardana "Juny" en format carrilló al campanar a les dotze del migdia en homenatge a Juli Garreta, el seu autor.
Des d'aquesta setmana, a les dotze del migdia el campanar sona diferent essent la sardana, no amb música de dobla, sinó que sona amb carrilló.
Forma part del carilló del Palau de la Generalitat, format per 49 campanes de bronze, i interpreta els primers acords de 'Juny'. La interpretació és a càrrec d'Anna Maria Reverté, carillonista del Palau de la Generalitat de Catalunya.
A banda del canvi de melodia, per commemorar el centenari de la mort de Juli Garreta (defunció: 2 de desembre de 1925), les autoritats municipals han fet una ofrena floral a la seva tomba, al cementiri municipal.
