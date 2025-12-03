L'Ajuntament de Santa Coloma obre un procés de participació ciutadana per al POUM
L’alcalde, Pep Prat, considera imprescindible actualitzar el document que s'aprovarà inicialment per tercera vegada des del 2013
L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha posat en marxa un procés de participació ciutadana per a recollir aportacions al projecte de redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). La iniciativa és fruit de l’acord entre els tres grups que formen el govern municipal —Independents x Santa Coloma, CUP i ERC— i pretén incorporar la veu dels veïns en la definició del futur urbanístic de la ciutat.
El nou POUM, que es preveu sotmetre a una tercera aprovació inicial l’any vinent, integra bona part del treball realitzat durant les fases anteriors des del 2013. Tot i això, el planejament mai no va arribar a aprovar-se de manera definitiva a causa de les objeccions presentades per la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, organisme responsable de validar-lo.
L’alcalde, Pep Prat, considera imprescindible actualitzar el planejament davant el creixement de la ciutat i l’arribada de nova població i activitats econòmiques. Segons afirma, el consistori treballarà per complir tots els tràmits i terminis necessaris per aprovar el document durant el mandat actual. També fa una crida a la participació, tot destacant que “és essencial que la ciutadania pugui expressar com vol que sigui la ciutat en els propers 20 anys” i que no es pot deixar aquesta decisió només en mans de tècnics i representants polítics.
El procés participatiu preveu quatre activitats. La primera serà una sessió de presentació el dijous 11 de desembre a les 19 h a l’Auditori Municipal, on s’exposaran els eixos principals del nou planejament urbanístic. A continuació, s’han programat tres tallers temàtics a la Biblioteca Joan Vinyoli: un dedicat als usos i activitats en sòl rústic (agricultura, ramaderia, masies i activitats) el 22 de gener; un altre sobre sòl urbà (espai públic, habitatge, comerç, indústria, equipaments i patrimoni) el 29 de gener; i finalment un taller sobre mobilitat (carrers, camins i transport col·lectiu) el 12 de febrer. Tots tres començaran a les 19 h.
