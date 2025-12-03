Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Lloret estrena el primer FestiModa Solidària amb moda, música i gastronomia

La Fundació El Molí d’en Puigvert impulsa un esdeveniment per recaptar fons i visibilitzar projectes d’inclusió sociolaboral

Lloret estrenarà un festival de moda solidària.

Redacció

Lloret de Mar

Lloret de Mar celebrarà els dies 12 i 13 de desembre la primera edició del FestiModa Solidària, un nou esdeveniment que combina moda circular, música en directe i gastronomia. La iniciativa està impulsada per la Fundació Privada El Molí d’en Puigvert —entitat referent en inclusió sociolaboral— amb la col·laboració de l’Ajuntament de Lloret.

El festival tindrà lloc a la masia de Can Saragossa, amb horari de 15 h a 20 h el divendres i de 10 h a 20 h el dissabte. L’entrada tindrà un preu solidari de 3 euros per dia, mentre que els menors de 12 anys podran accedir-hi de manera gratuïta. Les entrades es poden adquirir a través del web outletsocial.org.

Una de les principals propostes del certamen serà un market solidari de moda amb peces noves de primeres marques a preus que oscil·len entre els 2 i els 30 euros. Firmes com Mango, Textura, Goa Goa, Munich, Red Point, Gisela, Guash, Yerse, Lefties Casa, Fora de Sèrie Estocs i Cosir i Estrenar participaran en aquesta iniciativa vinculada al projecte Outlet Social.

L’ambient festiu es complementarà amb música en directe gràcies a la col·laboració amb Amics de la Música de Lloret. Durant les dues jornades actuaran Canto Latino, Guillem Costa i el Dúo Gloria de violins, aportant un toc nadalenc a l’esdeveniment.

Propostes gastronòmiques

El festival també oferirà propostes gastronòmiques, amb cafè d’especialitat a càrrec de Victoria Coffee Roasters i una barra amb menjar i begudes gestionada pel Cafè de Palafolls.

La Fundació Privada El Molí d’en Puigvert impulsa el FestiModa Solidària amb l’objectiu de donar visibilitat al seu projecte social, promoure la sostenibilitat i recaptar fons per continuar generant oportunitats laborals per a persones en situació de vulnerabilitat.

La regidora de Promoció Econòmica i Comerç, Cristina Aymerich, ha celebrat la iniciativa i ha destacat que «per Lloret és un orgull poder acollir aquesta primera edició del FestiModa Solidària, una cita que combina moda, solidaritat i compromís comunitari».

