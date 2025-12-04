La fiscalia demana 28 anys de presó per a l'acusat de violar una noia que dormia en un caixer a Lloret de Mar
El processat i un altre home a qui no s'ha pogut identificar l'haurien agredida en un carreró després de despertar-la
La fiscalia demana 28 anys de presó per a un jove acusat de violar una noia que dormia en un caixer a Lloret de Mar. Els fets van passar la matinada del 24 de febrer del 2019. La víctima, que havia perdut l'últim autobús per tornar a casa, va optar per passar la nit a l'interior de l'entitat. Segons recull l'escrit d'acusació, cap a les quatre de la matinada el processat i un altre individu a qui no s'ha pogut identificar la van despertar a puntades de peu, la van portar fins a un carreró i allà van agredir-la sexualment. L'acusat s'enfronta a una condemna per dos delictes d'agressió sexual i un de lleu per lesions. El judici s'havia de fer a l'Audiència però s'ha suspès perquè faltava un testimoni.
El cas es remunta a la matinada del 24 de febrer del 2019. Segons la investigació, la víctima havia anat a passar el dia a Lloret de Mar però, ja de matinada, va perdre l'últim autobús per tornar cap a casa. A més, s'havia quedat sense diners. Per això va decidir passar la nit en un caixer automàtic situat a l'avinguda Just Marlés.
La fiscalia recull al seu escrit que la víctima va entrar a dins l'entitat cap a un quart de quatre de la matinada. I que gairebé una hora més tard, van fer-ho l'acusat i l'altre individu (a qui no s'ha pogut identificar). El processat -que aleshores tenia 23 anys- i aquest segon home van despertar la noia a puntades de peu i la van arrossegar fins a un carreró proper.
Allà, relata la fiscalia, l'acusat va amenaçar la noia amb una navalla i li va dir que es despullés. Com que ella s'hi va negar, va agafar-la pels cabells i la va colpejar contra un mur. Després, el processat i l'altre individu li van treure la roba i mentre el primer va penetrar-la, l'altre va obligar la jove a fer-li una fel·lació.
La víctima va presentar denúncia a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Premià de Mar (Maresme). La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) del cos a Girona va obrir una investigació per identificar els dos sospitosos. A banda de la declaració de la víctima, també van recopilar imatges de les càmeres de videovigilància que podien haver enregistrat els dos homes.
Al cap de poques setmanes, els agents van identificar l'acusat com a autor de la violació i el van detenir. L'home va passar a disposició judicial a Blanes (Selva) a principis d'abril, on la víctima el va identificar a la roda de reconeixement, i va estar-se un temps ingressat a presó.
28 anys de presó
La fiscalia l'acusa de dos delictes d'agressió sexual i d'un tercer de lleu de lesions. Per als primers, demana una pena de 15 i 13 anys de presó i per al de lesions, una multa de 1.800 euros. El ministeri públic també sol·licita que el processat passi 20 anys en llibertat vigilada. En matèria de responsabilitat civil, la fiscalia sol·licita una indemnització de 20.000 euros.
En cas de condemna, la fiscalia també demana que un cop l'acusat n'hagi complert les terceres quartes parts, se li concedeixi el tercer grau o la llibertat condicional, la condemna se li substitueixi per l'expulsió de l'Estat durant un termini de 10 anys.
El judici s'havia assenyalat aquest matí a la Secció Quarta de l'Audiència de Girona. La vista oral, però, s'ha suspès perquè faltava un testimoni i s'ha tornat a assenyalar per al 14 de maig del 2026.
