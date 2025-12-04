Cercavila de benvinguda d'Es Tió a Blanes
Recorrerà diversos carrers amb sortida i arribada a la plaça dels Països Catalans
Blanes acollirà aquest cap de setmana la Cercavila de benvinguda d'Es Tió amb sortida i arribada a la plaça dels països Catalans i la plaça d'Espanya.
La cercavila començarà el diumenge, 7 de desembre, a les 12:30 hores, i recorrerà diversos carrers del centre de Blanes. L’organització, a càrrec de l'Esbart Joaquim Ruyra, ha preparat una activitat carregada de màgia nadalenca, que comptarà amb la participació de diversos grups locals. La Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria amenitzarà l’esdeveniment amb la seva música, mentre que la Colla Gegantera de Blanes i els gegantons de l'Esbart Joaquim Ruyra s’encarregaran de l'animació.
El recorregut de la cercavila serà el següent: sortirà de la plaça dels Països Catalans, passant pel passeig de la Marina, la plaça Catalunya, el passeig Cortils i Vieta, el Carrer Ample, i finalitzarà a la plaça d’Espanya, on Es Tió es quedarà durant dues setmanes per rebre els més petits que vulguin "engreixar-lo".
Aquesta edició també dóna el tret de sortida al 5è Tió als Barris, que tindrà lloc el cap de setmana següent, els dies 20 i 21 de desembre. Es Tió visitarà diversos barris de Blanes en una sèrie de festes que es faran dissabte i diumenge, al matí i a la tarda. El dissabte 20 serà a Mas Moixa a les 11:30 hores i a Els Pins a les 17:30 hores. El diumenge 21, serà el torn de Residencial Blanes/Vistamar a les 11:30 hores i de Sa Massaneda a les 17:30 hores.
