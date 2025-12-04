Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cercavila de benvinguda d'Es Tió a Blanes

Recorrerà diversos carrers amb sortida i arribada a la plaça dels Països Catalans

La cercavila, en una passada edició.

La cercavila, en una passada edició.

Blanes

Blanes acollirà aquest cap de setmana la Cercavila de benvinguda d'Es Tió amb sortida i arribada a la plaça dels països Catalans i la plaça d'Espanya.

La cercavila començarà el diumenge, 7 de desembre, a les 12:30 hores, i recorrerà diversos carrers del centre de Blanes. L’organització, a càrrec de l'Esbart Joaquim Ruyra, ha preparat una activitat carregada de màgia nadalenca, que comptarà amb la participació de diversos grups locals. La Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria amenitzarà l’esdeveniment amb la seva música, mentre que la Colla Gegantera de Blanes i els gegantons de l'Esbart Joaquim Ruyra s’encarregaran de l'animació.

El recorregut de la cercavila serà el següent: sortirà de la plaça dels Països Catalans, passant pel passeig de la Marina, la plaça Catalunya, el passeig Cortils i Vieta, el Carrer Ample, i finalitzarà a la plaça d’Espanya, on Es Tió es quedarà durant dues setmanes per rebre els més petits que vulguin "engreixar-lo".

Aquesta edició també dóna el tret de sortida al 5è Tió als Barris, que tindrà lloc el cap de setmana següent, els dies 20 i 21 de desembre. Es Tió visitarà diversos barris de Blanes en una sèrie de festes que es faran dissabte i diumenge, al matí i a la tarda. El dissabte 20 serà a Mas Moixa a les 11:30 hores i a Els Pins a les 17:30 hores. El diumenge 21, serà el torn de Residencial Blanes/Vistamar a les 11:30 hores i de Sa Massaneda a les 17:30 hores.

