Fira del Tió amb mercat, activitats i tallers, a Arbúcies
El centre del municipi acollirà les parades d'artesania, productes de regal i de proximitat
Arbúcies encetarà aquest cap de setmana la 12a edició de la Fira del Tióa omplint els carrers del centre de tradició, ambient festiu i un ampli ventall d’activitats per a tots els públics.
Al centre del poble hi haurà el tradicional Mercat de Nadal, que enguany comptarà amb més parades d’artesania, productes de regal i de proximitat respecte les darreres edicions. Paral·lelament, els més petits i les seves famílies podran participar en una gran diversitat de tallers i activitats lúdiques, que inclouran tallers de decoració i manualitats, espais de joc per a infants de diferents edats i activitats creatives dinamitzades per entitats i centres educatius del municipi.
Un dels moments més especials serà l’activitat Anem a buscar el tió, que convidarà les famílies a gaudir d’una experiència plena de màgia i tradició. Al llarg del recorregut, els infants podran compartir l’emoció de trobar el tió i preparar-lo per a les festes, una proposta que s’ha convertit en una de les més esperades del cap de setmana. A més, els visitants podran descobrir i tornar a sorprendre’s amb el Pessebre Gegant d’Arbúcies, un espai que cada any atrau centenars de persones.
La programació inclourà també espectacles familiars de temàtica nadalenca, sessions de contacontes, demostracions i altres activitats que ompliran de vida els diferents escenaris de la Fira. Paral·lelament, el Museu Etnològic del Montseny oferirà una proposta especial emmarcada dins “Nadal al museu”, amb activitats adaptades a aquestes dates tan assenyalades.
L’acte més emblemàtic del cap de setmana serà, un any més, l’encesa oficial dels llums de Nadal el dissabte a la tarda, que transformarà la plaça de la Vila en un espai ple d’il·lusió i simbolisme. Aquest moment, que ja s’ha consolidat com un dels instants més especials de la celebració, marcarà l’inici formal de les festes i convida tothom a endinsar-se de ple en l’esperit nadalenc.
