El Parlament insta el Govern a aprovar el perllongament de l'autopista C-32 de Tordera fins a Lloret de Mar
El ple aprova la moció de Junts que reclama que les obres d'execució s'iniciïn el 2026 amb el suport de PSC, PPC i Vox
El Parlament ha instat el Govern a comprometre's a tramitar i aprovar el projecte de perllongament de l'autopista C-32 de Tordera fins a Lloret de Mar. Es tracta d'una moció de Junts, d'un sol punt i transaccionada amb el PSC, que ha rebut l'aval de la cambra, durant la sessió plenària d'aquest dijous. El text afegeix que cal incloure la previsió d'una circumvalació de la ciutat que entronqui amb la carretera GI-682 de connexió amb Tossa de Mar. A més, reclama que les obres d'execució es puguin iniciar abans de l'1 de gener del 2027, d'acord amb l'estudi de millora de la connectivitat. Els grups de PSC, Junts, PPC, Vox i Aliança hi han votat a favor (105). En contra ho han fet Comuns i CUP (10), i ERC s'hi ha abstingut (20).
