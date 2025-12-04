Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

S’incendia la càrrega d’un camió que transporta cotxes premsats a l’Eix a Sant Hilari

Un carril de la C-25 està tallat en sentit Lleida

Les imatges de l'incendi de la càrrega d'un camió que circulava per l'Eix a Sant Hilari Sacalm

Les imatges de l'incendi de la càrrega d'un camió que circulava per l'Eix a Sant Hilari Sacalm / Anti-radars Garrotxa

Eva Batlle

Sant Hilari Sacalm

Ensurt aquest matí per l'incendi de la càrrega d’un camió que transportava amb cotxes premsats a l'Eix Transversal al quilòmetre 210, a l'altura de Sant Hilari Sacalm.

El succés s'ha produït al voltant de les vuit del matí i els Bombers han rebut l'avís a través del 112 i s’hi han desplaçat cinc dotacions, que treballen en les tasques d’extinció a la C-25.

La càrrega del camió encesa amb els Bombers apagant-la a Sant Hilari.

La càrrega del camió encesa amb els Bombers apagant-la a Sant Hilari. / Bombers de la Generalitat

El foc ha obligat a tallar un dels carrils de la via en sentit Lleida, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

Els Bombers han donat per controlat l'incendi pels volts de tres quarts d'onze del matí i a partir d'aquí, han començat a buidar la càrrega per remullar-la completament i per assegurar que no quedin punts actius a l'interior dels vehicles premsats.

