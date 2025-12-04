S’incendia la càrrega d’un camió que transporta cotxes premsats a l’Eix a Sant Hilari
Un carril de la C-25 està tallat en sentit Lleida
Ensurt aquest matí per l'incendi de la càrrega d’un camió que transportava amb cotxes premsats a l'Eix Transversal al quilòmetre 210, a l'altura de Sant Hilari Sacalm.
El succés s'ha produït al voltant de les vuit del matí i els Bombers han rebut l'avís a través del 112 i s’hi han desplaçat cinc dotacions, que treballen en les tasques d’extinció a la C-25.
El foc ha obligat a tallar un dels carrils de la via en sentit Lleida, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
Els Bombers han donat per controlat l'incendi pels volts de tres quarts d'onze del matí i a partir d'aquí, han començat a buidar la càrrega per remullar-la completament i per assegurar que no quedin punts actius a l'interior dels vehicles premsats.
Un estudi on ha participat la UdG associa una dieta vegetariana poc saludable a un dany més gran a l'ADN dels espermatozoides
El comerç local de Girona engega la campanya de Nadal amb optimisme
