Traslladen en avió medicalitzat a Anglaterra l'adolescent arrossegada per una onada a Lloret el novembre
La menor, de 14 anys, ha pogut tornar al seu país en estat estable tot i la gravetat de les lesions
L’adolescent britànica de 14 anys que va ser arrossegada per una onada a mitjans de novembre a Lloret de Mar ha estat traslladada a Anglaterra després d’unes setmanes d’ingrés hospitalari a l'hospital Josep Trueta de Girona. La seva evolució clínica ha permès autoritzar el trasllat en un avió medicalitzat aquesta setmana, perquè pugui continuar la recuperació sota supervisió mèdica i acompanyada de la seva família.
Els fets es remunten al 15 de novembre, quan la jove, que viatjava amb un grup d’estudiants de Londres, va ser arrossegada per una onada en un dia de temporal a la platja gran de Lloret. La Policia Local havia estat alertada prèviament sobre un grup de nens a prop de l’aigua, en una zona amb fort onatge.
Durant el rescat, dos agents es van llançar a l’aigua per intentar salvar-la, mentre els Bombers intervenien per assegurar la línia de vida amb cordes. La menor va ser trobada inconscient i se li van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar, que van resultar exitoses. Els dos policies, que van passar prop de mitja hora a l’aigua freda, van patir hipotèrmia i van requerir assistència mèdica.
Gràcies a aquesta actuació immediata i a la recuperació posterior, finalment ha estat possible trasllat al seu país en estat estable tot i la gravetat de les lesions, confirmen fonts hospitalàries.
