Detingut a Maçanet de la Selva un fugitiu reclamat pel Marroc per estafar uns 750.000 euros

L'arrestat es va efectuar en un dispositiu coordinat entre la Guàrdia Civil i la Policia Local

Detingut a Maçanet de la Selva un fugitiu reclamat pel Marroc per estafar uns 750.000 euros / Guàrdia Civil

Eva Batlle

Eva Batlle

Maçanet de la Selva

La Guàrdia Civil va detenir el passat 26 de novembre a Maçanet de la Selva un fugitiu reclamat pel Marroc per estafes per valor d'uns 750.000 euros.

L'home de 38 anys i nacionalitat marroquina comptava amb una Ordre Internacional de Cerca i Detenció emesa per INTERPOL. Es trobava fugit de la justícia marroquina i està investigat per diversos delictes d’estafa que afectarien múltiples víctimes del seu país per un valor global superior als 748.000 euros.

Un cop verificat que l'home es podia trobar a Espanya i que existia una ordre internacional vigent -emesa a inicis de 2024 i que incloïa una petició d’extradició per part del Marroc-, la Guàrdia Civil va activar un dispositiu específic per localitzar-lo i detenir-lo, en el qual va participar també la Policia Local de Maçanet de la Selva.

La Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de Girona, encarregada de la investigació, va instruir les diligències corresponents. El detingut i la documentació del cas van ser posats a disposició del Jutjat Central d’Instrucció número 4 de l’Audiència Nacional.

