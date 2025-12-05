Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un accident entre un camió i un cotxe a la C-25 a Riudellots de la Selva obliga a fer pas alternatiu

El sinistre viari s'ha saldat sense ferits

L'accident de trànsit de Riudellots a la C-25.

L'accident de trànsit de Riudellots a la C-25. / Anti-radars Garrotxa

Eva Batlle

Eva Batlle

Riudellots de Selva

Un accident de trànsit entre un camió i un cotxe a la C-25, a Riudellots de la Selva, ha obligat a establir pas alternatiu a la carretera.

El succés s’ha produït cap a les nou del matí, quan els vehicles han col·lidit lateralment. Segons el Servei Català de Trànsit, no s’han registrat ferits.

L’accident ha tingut lloc al quilòmetre 238, en un tram on la C-25 encara no és l’Eix Transversal i només hi ha un carril per sentit. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat els Mossos d’Esquadra, que s’encarreguen de l’atestat.

TEMES

