Un accident entre un camió i un cotxe a la C-25 a Riudellots de la Selva obliga a fer pas alternatiu
El sinistre viari s'ha saldat sense ferits
Un accident de trànsit entre un camió i un cotxe a la C-25, a Riudellots de la Selva, ha obligat a establir pas alternatiu a la carretera.
El succés s’ha produït cap a les nou del matí, quan els vehicles han col·lidit lateralment. Segons el Servei Català de Trànsit, no s’han registrat ferits.
L’accident ha tingut lloc al quilòmetre 238, en un tram on la C-25 encara no és l’Eix Transversal i només hi ha un carril per sentit. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat els Mossos d’Esquadra, que s’encarreguen de l’atestat.
- Un policia municipal dispara contra un home que els atacava amb una serra a Girona
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- Guillamino: «Tots els monjos de Poblet anaven a combregar: què havia de fer, jo?»
- Jordi Viñas (ERC) deixarà l'alcaldia de Salt en els propers dies
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
- Cinc empreses concentren el 30% dels porcs que es crien a Catalunya
- Un xoc frontal entre un tràiler i una furgoneta a l'N-II deixa un ferit crític
- Traslladen en avió medicalitzat a Anglaterra l'adolescent arrossegada per una onada a Lloret el novembre