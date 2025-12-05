Riudellots obrirà un procés per adjudicar un habitatge social de lloguer a un preu inicial de 233 euros al mes
Està situat al carrer Verge de Núria, té tres habitacions i és per a un màxim de cinc persones
L'Ajuntament de Riudellots de la Selva ha aprovat inicialment les bases que regularan el procediment d’adjudicació d’un pis i una plaça d’aparcament municipals situats al carrer Verge de Núria. L’habitatge, actualment desocupat i de titularitat municipal, es destinarà a ús d’habitatge social en règim de lloguer.
Les bases, que inclouen el model de sol·licitud, tenen com a objectiu regular el procés d’adjudicació i crear un registre de sol·licitants per a possibles vacants futures, baixes o renúncies. L’habitatge compta amb tres habitacions, una superfície útil de 71,12 m², terrassa de 10,14 m² i plaça d’aparcament de 12,78 m², amb un preu inicial de lloguer de 233 euros al mes i una ocupació màxima de cinc persones.
Entre els requisits que hauran de complir els aspirants hi figuren ser major d’edat, tenir capacitat jurídica, disposar de nacionalitat espanyola o permís de residència vigent, estar empadronats a Riudellots de la Selva de forma ininterrompuda durant els últims tres anys, estar al corrent de pagament amb l’Agència Tributària, la Seguretat Social i l’Ajuntament, acreditar uns ingressos anuals dins els límits establerts i no disposar d’un habitatge en propietat, amb algunes excepcions.
El procés de selecció es basarà en un sistema de baremació que permetrà obtenir fins a 70 punts, valorant circumstàncies com tenir fills menors, ser família nombrosa o monoparental, tenir discapacitat reconeguda, ser víctima de violència masclista o trobar-se en situació de risc imminent de pèrdua de l’habitatge habitual. La Mesa de Valoració serà l’òrgan responsable de revisar les sol·licituds i elaborar les llistes provisional i definitiva de persones admeses i excloses. L’adjudicació es farà per ordre de puntuació i, en cas d’empat, mitjançant sorteig públic.
Les persones admeses però no adjudicatàries entraran al Registre municipal de sol·licitants de lloguer social, amb una vigència de fins a set anys, per cobrir possibles vacants futures. El contracte d’arrendament tindrà una durada de set anys, amb actualització anual de la renda segons l’Índex de Preus al Consum (IPC). L’habitatge s’haurà de destinar a residència habitual i permanent, sense possibilitat de cessió o subarrendament, i es requerirà una fiança equivalent a una mensualitat.
L’Ajuntament assumirà les despeses de formalització del contracte, mentre que els subministraments i la taxa de residus aniran a càrrec de l’arrendatari.
