Tres detinguts per tenir prop de 500 plantes de marihuana i 20 quilos de cabdells en una casa de Tossa de Mar
Els Mossos van descobrir que tenien la llum punxada i el jutjat ha enviat a presó els arrestats
Els Mossos han detingut tres homes, un de 35 anys i dos més de 22, que tenien un cultiu de marihuana amb 487 plantes i, a més, 20 quilos de cabdells a punt per comercialitzar en una casa de Tossa de Mar (Selva). El passat dia 1 de desembre els agents van tenir coneixement que en un habitatge a la zona del Puig de les Cadiretes de Tossa de Mar hi havia sospites que hi podria haver una plantació de marihuana. Va ser l'endemà quan els agents van fer l'entrada i escorcoll al domicili i es van trobar els tres responsables de la plantació, dos homes de 22 anys i un altre de 35, tots ells sense antecedents. En el registre, els agents van acabar trobant 160 plantes tipus esqueixos, 162 més de creixement mitjà i 165 en procés avançat d'assecatge.
A més, a dins del domicili els policies van trobar-hi prop de 20 quilos més de cabdells de marihuana que estaven a punt per ser comercialitzats. Els Mossos també van descobrir que els sospitosos havien punxat la llum amb la qual alimentaven els aparells amb els quals feien créixer la droga, com llums led i extractors, que els agents també van intervenir.
Arran dels fets, els Mossos van detenir els tres sospitosos per un delicte contra la salut pública i un altre per frau de fluid elèctric. Poques hores després van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Blanes que en va decretar la presó provisional.
