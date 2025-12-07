Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bona afluència de públic a la pista de gel i la Fira de Nadal de Lloret de Mar

El municipi presenta un ampli programa d’activitats que s’estendrà al llarg de tot el mes de desembre.

Pista de gel de Lloret de Mar

Pista de gel de Lloret de Mar / Ajuntament de Lloret

Redacció

Redacció

Lloret de Mar

La Pista de Gel i la Fira de Nadal de Lloret de Mar, instal·lades enguany a primera línia de mar, al passeig Agustí Font, han registrat els primers dies d'obertura una bona afluència de públic coincidint amb el Pont de la Purísssima. La pista de gel, de 240 meters quadrats, estarà oberta fins al 7 de gener mentre que la fira de Nadal hi serà fins el 21 de desembre. Formada per diverses casetes de fusta, s’hi poden trobar productes nadalencs, artesania i gastronomia així com activitats infantils en una cúpula de gel, el racó dels tions i un trenet en miniatura gratuït. Segons la regidora de Comerç i Promoció Econòmica, Cristina Aymerich, l’objectiu és “omplir Lloret de Mar d’esperit nadalenc i oferir un espai amable, càlid i ple d’il·lusió pels nostre veïns i veïnes i visitants”

Al llarg del primer cap de setmana i els dies següents s’han programat activitats complementàries a l’escenari de la fira, com sessions de zumba nadalenc o un concert de nadales i de simbomba a càrrec del Coro Romero Verde. La pista de gel té un cost de 8 € per 30 minuts, amb patins inclosos, i caldrà portar guants, que també es poden adquirir al recinte. També s’ofereixen un dies de preus reduïts a 5€ les tardes dels dies 9, 10, 11, 15, 16, 17 i 18 de desembre.

A més d’aquest nou espai nadalenc, Lloret presenta un ampli programa d’activitats que s’estendrà al llarg de tot el mes de desembre. El programa inclou l’Escola Oficial de Patges als Jardins de Santa Clotilde els dies 6, 7 i 8 de desembre amb una gimcana familiar, el 13 de desembre contes de Nadal a la Biblioteca, el pessebre vivent dels Esplais Parroquials amb recollida solidària i la Missa Criolla i “Navidad Nuestra” al Teatre de Lloret, el diumenge 14 el Festival de Nadal de patinatge al Pavelló Municipal, un concert de guitarra a la Capella dels Sants Metges i la nedada solidària per La Marató a Santa Cristina, el dilluns 15 el pessebre vivent al Col·legi Immaculada Concepció i el divendres 19 el Festival de Nadal de rítmica al Pavelló del Molí.

El cap de setmana del 20 i 21 de desembre inclourà la Cursa de Nadal al mateix passeig Agustí Font i l’espectacle “Vientos del Pueblo” al Teatre, així com una cantada de nadales pels carrers del centre, la Festa de Nadal del barri de Fenals amb Tió, Pare Noel, tallers nadalencs, tren en miniatura i xocolatada popular, la quina de l’associació Punt d’Equilibri i un concert de duet de corda a l’Ermita de Santa Cristina. El 22 de desembre es farà la recollida de cartes del Pare Noel amb xocolatada a la plaça de les Regions i el 23 la Biblioteca acollirà un taller de diorames per a adults i infants, mentre que el 24 se celebrarà la Missa del gall i el concert de nadales a l’església de Sant Romà i el dia 26 tindrà lloc la jornada solidària de crossfit a les pistes d’atletisme, la representació d’“Els Pastorets” al Casal de l’Obrera i la Gran Quina de Nadal al Gran Casino Costa Brava.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents