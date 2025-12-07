L’Hospital de Blanes acull l’exposició ‘Científiques Catalanes 2.0’
Fins al 19 de desembre es pot visitar aquesta exposició itinerant que recull 24 científiques d’avantguarda de tot Catalunya
L’Hospital de Blanes acull fins al 19 de desembre l’exposició Científiques Catalanes 2.0. Es tracta d'una mostra de caràcter divulgatiu que posa en valor la contribució fonamental de les dones en la recerca i el desenvolupament científic a Catalunya.
La mostra recull 24 científiques d’avantguarda té per objectiu posar de manifest el paper fonamental de la dona en l’avanç de la ciència en la societat i ajudar a superar els estereotips de gènere en les disciplines STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques).
Científiques Catalanes ha estat present en diversos indrets de Catalunya i ara forma part d’un recorregut itinerant per cinc hospitals i centres de salut integrats a la xarxa dibi, com ara l’Hospital de Blanes, el Centre El Carme de Serveis Assistencials de Badalona, l’Hospital de Sant Celoni, l’Hospital Evangèlic de Barcelona i la seu de dibi a Mas Blau.
Estela Pérez, Directora de Gestió de Persones de la xarxa dibi, considera que “és necessari impulsar iniciatives per reconèixer i apropar el llegat de dones científiques que actualment desenvolupen la seva tasca en el nostre territori”. La igualtat és un dels valors de dibi i precisament aquest any ha dut a terme altres accions que homenatgen el paper de la dona, per exemple, donar nom de grans científiques de la història a les sales de reunions de la seva seu a Mas Blau.
Aquest està projecte impulsat pel grup de Perspectiva de Gènere en la Ciència de l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC), per reconèixer el talent femení en l’àmbit científic i la necessitat de crear nous referents que inspirin les generacions futures.
