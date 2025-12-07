Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Renoven els llums de la urbanització Lloret Residencial

Compten amb una tecnologia intel·ligent, amb sensor de presència

Un tècnic instal·lant un dels llums

Un tècnic instal·lant un dels llums / Ajuntament de Lloret de Mar

Redacció

Lloret de Mar

L’Ajuntament de Lloret ha renovat la il·luminació de Lloret Residencial amb prop d’una vuitantena de llums de tipus solar. El regidor de Via Pública, Joan Escalona, ha explicat que “aquests nous llums substitueixen les línies elèctriques d’enllumenat que hi havia fins ara i que, en alguns casos, havien quedat malmeses amb el pas dels anys”.

En total, s’han instal·lat 78 nous llums, que s’han col·locat a Lloret Residencial i s’han repartit pels següents carrers: Senyera, on s’hi ha instal·lat una trentena, Univers, Euro, Júpiter, Campanya, Mercuri i a l’avinguda del Llac. Cada llumenera té un cost de 538,69 euros (IVA inclòs) i el cost total de l’actuació ha estat de 42.017,82 euros (IVA inclòs).

L'ajuntament explica que el tipus de llum solar que s’hi ha instal·lat és de forma aerodinàmica, plana, amb baixa resistència al vent integrant panell solar, bateria i sistema de control en un sol cos. Compten amb total autonomia, capacitat de modificació de paràmetres mitjançant un comandament i sensor de presència, que ofereix una gestió intel·ligent de la il·luminació.

Cal destacar, a més, que les noves llums solars tenen bateries que els permeten funcionar fins a quatre dies sense cap irradiació solar. A més, el seu funcionament i la potència varien en funció de si les llums detecten que hi ha moviment a la via. D’aquesta manera, en cas de moviment, funcionen al 100% de la seva potència, que és de 30W. Per contra, si no hi ha moviment, el funcionament és del 40%.

