Busquen tres persones que han robat un cotxe d'una empresa d'Arbúcies, han envestit un vehicle policial i han fugit
La policia ha localitzat el turisme a Hostalric amb diversos objectes a dins, entre els quals, 250 bobines i deu mòbils
Els Mossos d'Esquadra busquen tres persones que han robat un cotxe d'una empresa d'Arbúcies (Selva), han envestit un vehicle policial i han fugit. Els fets han passat aquesta nit, quan la Policia Local d'Arbúcies ha vist un turisme de la companyia ACIN sortint d'una pista forestal amb tres persones a dins. L'han intentat aturar diverses vegades, però el conductor ha envestit el vehicle policial i ha marxat. Més tard, la Policia Local d'Hostalric ha localitzat el turisme. En un dispositiu conjunt dels dos cossos municipals i els Mossos han pogut trobar el cotxe, sense ocupants, i han confirmat que constava com a robat. A dins, hi havia 248 bobines/alternadors, deu mòbils, vuit compressors, un datàfon, dos altaveus i una escopeta simulada.
Els fets han ocorregut aquesta nit, quan la Policia Local d'Arbúcies desenvolupava tasques de vigilància. Els agents han vist un cotxe de l'empresa ACIN sortint d'una pista forestal. A l'interior hi havia tres persones. Han intentat aturar el turisme en diverses ocasions, però el conductor ha envestit el vehicle policial i ha fugit.
La Policia Local d'Hostalric ha localitzat el cotxe, minuts més tard, a l'entrada del pícnic El Pol. En aquest moment, han engegat un dispositiu conjunt amb la Policia Local d'Arbúcies i els Mossos d'Esquadra per iniciar la recerca de manera coordinada per una zona boscosa.
Finalment, han localitzat el turisme, sense els ocupants a dins. Els agents han confirmat que havien robat el vehicle. A més, a l'interior han trobat 248 bobines/alternadors distribuïts en 45 sacs, vuit compressors, deu dispositius mòbils, un datàfon, dos altaveus, una motxilla plena d'eines i una escopeta simulada.
La policia ha obert diligències i la investigació continua oberta.
