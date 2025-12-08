El Consell Comarcal de la Selva aprova un pressupost de més de 90 milions per al 2026 amb un fort impuls a la sostenibilitat i als serveis socials
Gairebé el 85% de l’increment es concentra al Departament de Territori i Sostenibilitat, que suma 3,4 milions nous
El ple ordinari del Consell Comarcal de la Selva ha aprovat aquest dijous el Pressupost General de 2026, que arribarà als 71,7 milions d’euros, un increment del 5,78% respecte als 67,8 milions de l’any anterior. Si s’hi sumen els comptes de NORA —prop de 20 milions— i els del Patronat del Castell de Montsoriu, la xifra global supera els 90 milions d’euros, consolidant-se com el pressupost més elevat de la institució.
Gairebé el 85% de l’increment pressupostari es concentra al Departament de Territori i Sostenibilitat, que suma 3,4 milions nous. Les principals inversions es destinen a:
- 1,3 milions per a la Planta de Compostatge,
- 1,2 milions per al servei de recollida de residus —amb la incorporació de Riells al 100% i nous plans comarcals—,
- 200.000 euros per al tractament de residus,
- 500.000 euros per al nou contracte de sanejament d’aigua i depuradores.
En l’àmbit educatiu, es mantenen els 6 milions en beques i gratuïtats de menjador i els 3 milions en transport escolar, garantint la igualtat de condicions per a l’alumnat ucraïnès. El pressupost també incorpora les pujades salarials del 2,5% per al personal i diverses adaptacions retributives.
El president comarcal, Martí Pujals, va destacar que el pressupost “consolida el Consell Comarcal com a referent en sostenibilitat i cohesió social, tot i les limitacions del finançament estatal i autonòmic”, i va assegurar que el nou exercici “representa un pas ferm cap a un futur més verd i inclusiu”.
Serveis socials en alerta per dèficit
El ple també va posar el focus en l’àrea de Drets Socials, que rep un reforç de 250.000 euros per al Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) i 150.000 euros més per als serveis bàsics, que podran ampliar equips. Tot i l’augment, Pujals va alertar que el finançament és insuficient per culpa de la pròrroga del Contracte Programa 2022-2025, que deixa un dèficit de 370.000 euros i no cobreix les necessitats de la comarca —excepte a Lloret i Blanes.
“Els serveis socials estan en risc”, va assegurar el president, tot afegint que cal “un compromís real de la Generalitat per garantir els drets socials que mereix la ciutadania de la Selva”. En aquest sentit, el ple va aprovar una moció per reclamar més recursos al Govern i sumar-se a la demanda unànime dels consells comarcals del país.
Nou Pla Comarcal de Joventut 2026-2030
Al ple també es va aprovar el Pla Comarcal de Joventut 2026-2030, adaptat al nou model de finançament de la Generalitat, que passa de Contracte Programa a subvencions directes. El pla incorpora estratègies renovades per respondre a les necessitats actuals del jovent i es publicarà al BOP i al Portal de Transparència.
Pujals va remarcar que “el nou pla és una oportunitat per posar el jovent al centre de les polítiques comarcals i avançar cap a un futur on la seva veu tingui més pes”.
- Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
- Dins d’una batuda de caça a Cassà de la Selva: «Les multes per saltar-se la prohibició d’entrar-hi són de 1.000 a 3.000 euros»
- Tens entre 23 i 65 anys? Pots demanar aquesta ajuda de 1.595 euros al mes
- Localitzen de matinada un jove senderista que s’havia perdut a la Coma de Vaca, a Queralbs
- Elx-Girona: Una broma de mal gust (3-0)
- Mor Joaquim Casademont, dissenyador i fabricant de cuines estrella Michelin
- Així és la luxosa mansió gironina d'aquesta famosa que es posa a la venda per 850.000 euros
- La Bonoloto deixa dos milions d'euros a una única persona a Porqueres